Почему в ночь на 21 ноября Архангел Михаил опускает свое крыло в ад: и почему обязательно всем нужно молиться за своих усопших во имя прощения им всех грехов земных?

21 ноября отмечается день архангела Михаила — защитника рода людского, военачальника Небесных Сил, одолевшего сатану, и спасителя грешных душ. Ровно в 00:00 21 числа он находится у геенны огненной. Каждый желающий может помолиться за усопшего близкого, который вел неправильный образ жизни. Считается, что Михаил опустит крыло в ад и освободит грешника. Для этого нужно правильно прочесть молитву и выполнить ряд действий, важных для архангела Михаила и Русской православной церкви.
Молитва за усопших в Михайлов день:
Архангел Михаил услышит молитву, если верующий сделает все правильно: не нарушит запретов и проведет день по распорядку. Для этого стоит помнить следующее:
1. В Михайлов день категорически запрещено вступать в конфликты. Напротив, 21 ноября принято разрешать конфликтные ситуации, а не создавать новые.
2. В этот день нельзя мыть голову. Считается, что человек потеряет весь ум и рассудок к старости, если будет мыть голову 21 ноября.
3. Также важный запрет выпадает на работу с острыми предметами и, в частности, топором. Михаил накажет любого, кто ослушается этого правила.
Какие важные традиции нужно соблюдать в Михайлов день?
1. Необходимо молиться Михаилу. Не только за упокой родных, но и за защиту людского рода.
2. Нужно посетить храм.
3. Также важной и приятной традицией является подготовка пышного стола к гостям. Нужно позвать родных и близких за стол и провести гуляния. В этот день принято варить пиво, готовить различные вкусности, поскольку уже 28 ноября начнется Рождественский пост, который ограничит рацион Русской православной церкви.