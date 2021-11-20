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Почему в ночь на 21 ноября Архангел Михаил опускает свое крыло в ад: и почему обязательно всем нужно молиться за своих усопших во имя прощения им всех грехов земных?

7:30:5411/20/2021
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Архангел Михаил является защитником всего человечества, спасителем грешных душ и тем, кто одолел сатану.

Ровно в полночь архангел находится у геенны огненной. Фото: Pxfuel.com
Ровно в полночь архангел находится у геенны огненной. Фото: Pxfuel.com

21 ноября отмечается день архангела Михаила — защитника рода людского, военачальника Небесных Сил, одолевшего сатану, и спасителя грешных душ. Ровно в 00:00 21 числа он находится у геенны огненной. Каждый желающий может помолиться за усопшего близкого, который вел неправильный образ жизни. Считается, что Михаил опустит крыло в ад и освободит грешника. Для этого нужно правильно прочесть молитву и выполнить ряд действий, важных для архангела Михаила и Русской православной церкви.

Молитва за усопших в Михайлов день:

Чтобы молитва была услышана, необходимо соблюдать все правила Михайлова дня. Фото: Pxfuel.com
Чтобы молитва была услышана, необходимо соблюдать все правила Михайлова дня. Фото: Pxfuel.com

Архангел Михаил услышит молитву, если верующий сделает все правильно: не нарушит запретов и проведет день по распорядку. Для этого стоит помнить следующее:

1. В Михайлов день категорически запрещено вступать в конфликты. Напротив, 21 ноября принято разрешать конфликтные ситуации, а не создавать новые.

2. В этот день нельзя мыть голову. Считается, что человек потеряет весь ум и рассудок к старости, если будет мыть голову 21 ноября.

3. Также важный запрет выпадает на работу с острыми предметами и, в частности, топором. Михаил накажет любого, кто ослушается этого правила.

Какие важные традиции нужно соблюдать в Михайлов день?

1. Необходимо молиться Михаилу. Не только за упокой родных, но и за защиту людского рода.

2. Нужно посетить храм.

3. Также важной и приятной традицией является подготовка пышного стола к гостям. Нужно позвать родных и близких за стол и провести гуляния. В этот день принято варить пиво, готовить различные вкусности, поскольку уже 28 ноября начнется Рождественский пост, который ограничит рацион Русской православной церкви.

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Михайлов деньАрхангел Михаилглавная молитва
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