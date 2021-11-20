Почему Дексаметазон при лечении коронавируса приносит пользу только мужчинам

Новое исследование Университета Калгари показывает, как дексаметазон, основное средство лечения тяжелых инфекций легких COVID-19, изменяет работу иммунных клеток, что может помочь пациентам-мужчинам, но практически не приносит пользы женщинам.
Эти замечательные результаты являются результатом многопрофильного исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine , под руководством доктора Джеффа Бирнаски, доктора философии, профессора кафедры сравнительной биологии и экспериментальной медицины факультета ветеринарной медицины (UCVM) и доктора Брайана Йиппа, доктора медицины, доцент кафедры реанимации Медицинской школы Камминга, пишет medicalxpress.com.
«Мы обнаружили, что мужчины получали пользу от стероидов, а женщины, как на клеточном уровне, так и на уровне популяции, получали ограниченную пользу», - говорит Йипп, канадский исследовательский председатель Tier II в области легочной иммунологии, воспаления и защиты хозяев. «В настоящее время возможно, что основная терапия тяжелой формы COVID-19, которую мы проводим всем, приносит пользу только половине населения. Это большая проблема».
Как наш организм борется с инфекцией COVID-19?
В начале пандемии в больницах, где лечили тяжелобольные, еще не было информации о том, насколько эффективны лекарства в условиях COVID-19. Стероиды были первыми идентифицированными лекарствами с доказанной пользой, но они были лишь умеренно эффективны в снижении смертности, и что именно они делали, было непонятно.
Кроме того, когда началось исследование, никто точно не знал, как иммунные клетки будут реагировать на инфекцию COVID-19 на клеточном уровне. Почему одни люди действительно заболели, а другие - нет? Почему одни лекарства помогли одним, а другим - нет?
«Чтобы иметь возможность разработать новые методы лечения, мы хотели изучить, как разные люди реагируют на инфекцию SARS-CoV2 и как разные иммунные реакции определяют тяжесть их заболевания», - говорит Бирнаски, председатель Общества по лечению ожогов Калгари по регенерации кожи и ран. Выздоровление.
Йипп и Бирнаски стремились лучше понять, как стероиды помогли, и в то же время оценить, почему клинические испытания стероидов при COVID-19 показали, что они помогают только некоторым мужчинам, но не женщинам.
Когда Йипп получил доступ к провинциальной базе данных eCRITICAL обо всех госпитализациях в ОИТ во время пандемии, он обнаружил, что введение дексаметазоновой терапии в Альберте уменьшило количество умирающих мужчин, но не повлияло на женское население. «Это было тревожным наблюдением».
Анализ тысяч иммунных клеток пациентов интенсивной терапии.
Кровь была взята у пациентов как с COVID-19, так и без COVID-19, которые были госпитализированы в отделения интенсивной терапии Калгари с тяжелым респираторным дистресс-синдромом. Исследователи из лаборатории Бирнаски использовали передовые методы секвенирования одноклеточной РНК и биоинформатики для одновременного анализа функционального состояния тысяч иммунных клеток каждого пациента. Это позволило им задокументировать клеточное поведение на разных стадиях заболевания (COVID-19 или инфекции, не связанные с COVID) и измерить эффекты лечения.
«Мы отобрали столько пациентов, сколько смогли, не только в один момент времени, но и во время последующего наблюдения, чтобы мы могли получить представление об эволюции заболевания и эволюции иммунного ответа», - говорит Бирнаски.
При большинстве вирусных инфекций белки, называемые интерферонами, помогают быстро избавиться от вируса. Но с COVID-19, вместо того, чтобы работать быстро, «реакция интерферона усиливается, что фактически разжигает огонь воспаления, а затем вы получаете более серьезное повреждение органов», - говорит Йипп.
«Мы обнаружили, что именно у мужчин мы видим преувеличенную реакцию нейтрофилов на интерферон, которая значительно снижается, когда пациенту дают дексаметазон», - говорит Бирнаски. «Но у женщин, по сравнению с мужчинами, их нейтрофильный интерфероновый ответ был гораздо более умеренным, поэтому дексаметазон оказал незначительное влияние».
Найдите методы лечения, которые принесут пользу большему количеству людей.
Выявив причины, по которым в действии дексаметазона существует предвзятость по поводу пола, Йипп считает, что дальнейший путь состоит в том, чтобы исследователи выяснили, как сделать терапию, которая принесет пользу большему количеству людей, или индивидуализированную терапию, также известную как прецизионная или персонализированная медицина, чтобы сплошной подход не используется.
Бирнаски и Йипп благодарны за значительный вклад стажеров и молодых ученых, участвовавших в исследовании, в том числе доктора Николь Розин и Сартака Синха, которые потратили бесчисленные часы на управление проектом и анализ результатов.