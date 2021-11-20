В Бердске 311 человек больны коронавирусом на 20 ноября: Суточный прирост новых зараженных не снижается

Последние данные о ситуации с распространением коронавирус в Бердске сообщили "Курьер.Среда" в субботу в городском оперативном штабе.
По официальной информации, за прошедшие сутки на 20 ноября выявили 14 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией среди бердчан. Таким образом, общее число больных ковидом с начала пандемии в Бердске достигло 3020 человек.
Стоит отметить, что суточный прирост до 14-15 увеличился в ноябре, превысив вдвое октябрьские цифры. Рекорд по заразившимся за сутки в Бердске зарегистрирован 10 ноября: тогда обнаружили 17 новых больных - это максимум за все время эпидемии (с марта 2020 года). 19 ноября, когда выявили еще 14 зараженных, в городе превышен порог в 3000 заболевших.
Как отметили в оперштабе, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1318 горожан. Вместе с тем, за минувшие сутки медики взяли еще 352 теста на определение ковид-статуса людей с характерными для инфекции симптомами.
Выздоровевшими с начала пандемии считаются 2709 жителей Бердска, поэтому можно предположить, что на 20 ноября болеют коронавирусом 311 человек.