Ожоги на лице певицы Хлебниковой обезобразят ее до неузнаваемости: Сейчас пострадавшая на пожаре находится в коме

В больнице, где находится пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова, медики борются за то, чтобы она смогла справится с отравлением и ожогами. Поклонники в соцсетях сокрушаются о череде неудач и испытаний, которые выпадают исполнительнице на ее пути и просят молиться за ее здоровье.
Марина пережила неудачный брак со вторым мужем — ревнивцем и мошенником, инсульт первого мужа, с которым она снова сошлась, его смерть, а теперь — пожар. По словам дочери певицы, причиной могла стать непотушенная сигарета, сообщал "Курьер.Сроеда".
По заключению медиков, певица пострадала очень сильно — ожоги в некоторых местах очень глубокие и потребуют долгого заживления и реабилитации. Кроме того, ей теперь потребуется пересадка кожи.
- Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем. Такая степень поражения - это очень плохо. Для понимания: при первой степени на коже появляются пузыри, при второй - глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой - кости, - поделился с kp.ru врач-хирург, профессор и доктор наук Андрей Шестаков.
Пока никто не берется делать прогнозы по состоянию пострадавшей, еще неизвестно, сколько времени и как пройдет ее реабилитация. В настоящее время стоит вопрос и о спасении жизни Марины Хлебниковой, потому что потрясение для организма, вызванное ожогами и отравлением, могут отразится на работе внутренних органов.
В вопросе о коме, в которую якобы впала пострадавшая, медик ответил, что это не так. Подключение к ИВЛ подразумевает медикаментозную кому, в которую ее ввели намеренно.