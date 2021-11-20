В России всех новорожденных будут обследовать на СМА и еще на 35 заболеваний

С 2023 года всех рожденных в России детей начнут проверять на 36 заболеваний, в список болезней сходит СМА (спинальная мышечная атрофия).
"Все новорожденные в нашей стране — это 1,4 миллиона — обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них — это спинальная мышечная атрофия", — рассказал директор Медико-генетического научного центра имени Н. П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев на пресс-конференции по СМА (цитата по РИА Новости).
По его оценке, такое обследование выявлять патологии у детей на ранней стадии - до того, как начнут проявляться первые симптомы. Следовательно, врачи будут иметь возможность раньше начинать необходимую терапию, чтобы не запустить заболевание.
Чтобы программа начала работать, необходимо подготовить и утвердить нормативные документы, приобрести нужное оборудование и расходные материалы, в также обучить узких специалистов.
Сейчас у российских новорожденных по ОМС проверяют на адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз.
Спинальная мышечная атрофия — наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. Половина детей с СМА не доживают до двух лет.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирске недавно умер 6-летний мальчик со СМА. Родители считают, что он не был обеспечен дорогостоящими лекарствами. Региональный минздрав это отрицает, заявляя, что ребенок получал препараты с ноября 2020 года. Следственный комитет начал проверку.