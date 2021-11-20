Бизнес просит отменить часть коронавирусных ограничений в связи с введением QR-кодов в России

После введения системы QR-кодов для посещения общественных мест бизнес просит ослабить другие, ранее принятые нормы, такие как рассадка в залах или заполняемость помещений. Также предприниматели нуждаются в государственной поддержке — об этом говорит Александр Калинин, возглавляющий общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России".
- Предприниматели говорят, что с вводом QR-кодов необходимо снимать другие ограничения. К примеру, ограничения по времени работы, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Это логично, мы поддерживаем такое мнение (...). Это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе, - пояснил Калинин.
При этом представители бизнеса просят разрешить вход в общественные места не только по тестам ПЦР, но и по результатам анализов на антиген, которые стоят дешевле и делаются гораздо быстрее.
Калинин заявил, что решения, принимаемые для противодействия распространению ковида должны быть взвешенными, обоснованными и понятными. Во многих странах уже давно введены QR-коды, но там оказывается государственная поддержка предпринимателям. При этом у всех есть понимание того, что без ограничений победить коронавирус не удастся.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области тоже ввели QR-коды, а в ноябре ужесточили правила их использования. Хотя, как оказалось, сами заведения не готовы к оперативной проверке посетителей на наличие вакцинации.