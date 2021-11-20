Самые красивые породы кошек назвали учёные: их искали при помощи «золотого сечения». Кто в топе?

Исследователи All About Cats измерили черты лица 46 пород кошек. Они подсчитали, насколько близки средние соотношения каждой породы к золотому сечению. Эта цифра - примерно 1,62 - представляет собой математическую концепцию определения красоты. Однако цифры не особо заботились о гималайцах, петерболдах или персов. Их поразительные особенности поставили их в конец списка исследователей.
Ни для кого не секрет, что каждый родитель-кошка думает, что их меховой детеныш самый симпатичный, но может ли наука помочь нам раз и навсегда решить вопрос о том, кто самый красивый из семейства кошачьих, пишет express.co.uk.
Исследователи из All About Cats применили так называемое золотое сечение - математическую концепцию, которая определяет красоту через пропорции - к 46 самым известным породам кошек.
Они обнаружили, что норвежские лесные, русские голубые и мэнские кошки должны быть наиболее эстетически привлекательными, со средним соотношением баллов, наиболее близким к золотому сечению 1,62.
Напротив, расчеты команды поместили гималайскую, петерболдскую и персидскую как наименее математически красивые породы, которые они проверили.
«Хотя любители кошек будут утверждать, что каждая кошка прекрасна, научный принцип золотого сечения более объективен», - сказал основатель All About Cats Дорон Вольфберг.
«Золотое сечение - это, по сути, древний алгоритм алгебраической симметрии, лежащий в основе человеческого восприятия привлекательности.
«Чем ближе мы воспринимаем лицо или объект к этому соотношению, тем более эстетично они выглядят для нашего мозга, который жестко запрограммирован на симметрию».
«Но независимо от того, что говорит наука, нельзя не восхищаться всеми кошками, независимо от того, насколько симметричны или раздавлены их мордашки», - продолжил он.
«Любой, кто когда-либо был связан с кошкой, понимает, что их красота и очарование простираются гораздо глубже, чем их лицо.
На самом деле, нетрудно понять, почему в прошлом им поклонялись как богам. Каждый владелец кошки знает, что это кошачий мир, и мы просто живем в нем ».
В своем исследовании исследователи составили список из 46 самых известных пород кошачьих и взяли изображения лиц каждой из фотобанков Shutterstock.
Затем на каждой фотографии кошачьей морды измерялось соотношение различных ключевых характеристик.
К ним относятся длина лица, ширина лица и ширина носа, а также расстояния от макушки до зрачков глаз, от зрачков до рта и кончика носа, между внешними уголками глаз, от низ ушей к зрачкам и подбородок ко рту и кончику носа.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ.
«Золотое сечение» - это формула, разработанная в Древней Греции для определения «физического совершенства» путем сравнения размеров, соотношений и симметрии.
В эпоху Возрождения художники и архитекторы использовали уравнение, также известное как Фи, в качестве вспомогательного средства при создании своих шедевров.
С тех пор ученые адаптировали математическую формулу, равную 1/1,62, для объяснения красоты.
Измеряется длина и ширина лица, а затем результаты делятся.
Затем измерения производятся от линии роста волос на лбу до точки между глазами, от точки между глазами и нижней частью носа и от нижней части носа до нижней части подбородка.
Человек считается красивее, если числа равны. Затем внимание уделяется симметрии и пропорциям лица.
Джордж Клуни, Бейонсе и супермодель Белла Хадид получили высокие оценки, используя эту формулу.
Собрав все эти измерения, команда затем прогнала их через специальный калькулятор золотого сечения, который определил средний балл для каждой породы.
Исходя из этого, исследователи оценили каждую породу в зависимости от того, насколько их оценка отклоняется от золотого сечения 1,62.
Многие породы кошек очень близко подошли к этому магическому числу - с четвертого по шестое места заняли Рагамаффин, Сибирский и Американский Керл соответственно.
САМЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ КРАСИВЫЕ КОШКИ В МИРЕ, РЕЙТИНГОВЫЙ Рейтинг Разница в соотношении пород и золотом соотношении 1,62
1 Норвежский лес 1,65 0,03.
1 Русский Синий 1,65 0,03.
1 мэн 1,59 0,03.
4 Рагамаффин 1,67 0,05.
4 Сибирский 1,67 0,05.
6 Американский керл 1,56 0,06.
7 Селкирк рекс 1,69 0,07.
7 Сиамский 1,55 0,07.
9 Мейн-кун 1,71 0,09.
10 египетских мау 1,72 0,10.
10 Турецкая ангора 1,72 0,10.
12 американских бобтейлов 1,73 0,11.
13 Американская жесткошерстная 1,74 0,12.
13 Бирман 1,74 0,12.
13 Pixiebob 1,74 0,12.
16 Американская короткошерстная 1,49 0,13.
17 Корат 1,76 0,14.
17 Оцикет 1,76 0,14.
17 Рэгдолл 1,76 0,14.
20 Шартрё 1,77 0,15.
21 шотландский вислоухий 1,78 0,16.
22 ЛаПерм 1,79 0,17.
23 Европейские бирманцы 1,85 0,23.
24 Манчкин 1,86 0,24.
25 Балийско-яванский 1,88 0,26.
25 японских бобтейлов 1,88 0,26.
25 Тонкинский 1,88 0,26.
28 Бомбей 1,92 0,30.
29 Тойгер 1,93 0,31.
30 Турецкий фургон 2,01 0,39.
31 Бенгалия 2,03 0,41.
32 Сомали 2,05 0,43.
33 Британская короткошерстная кошка 2,06 0,44.
34 Сфинкс 2,07 0,45.
35 Бирманский 2,11 0,49.
35 Корниш-рекс 2,11 0,49.
37 Абиссинский 2,16 0,54.
38 Восточный 2,21 0,59.
39 Девон Рекс 2,25 0,63.
39 Саванна 2,25 0,63.
41 Гавана Браун 2,55 0,93.
42 Сингапур 3,37 1,75.
43 Экзотическая короткошерстная 3,83 2,21.
44 Персидский 7,49 5,87.
45 Петербург 19,78 18,16.
46 Гималайский 58,49 56,87.
В то время как гималайские и персидские кошки обладают собственным очарованием, их брахицефальные черты, к сожалению, принесли им сомнительные титулы «самых уродливых пород кошек».
«Поскольку золотое сечение смотрит на измерения между ключевыми чертами лица, раздавленный нос и большие глаза дают им несколько необычное соотношение и уникальный внешний вид», - объяснили исследователи.
Внизу к ним присоединился преданный и ласковый петерболд - помесь донского и восточной короткошерстной кошки - у которого большие заостренные уши и поразительно треугольное лицо, также несоответствующее золотому сечению.
Полные результаты исследования были опубликованы на сайте All About Cats.
Дружелюбный по отношению к кошкам: позволить кошке выбрать, когда она хочет, чтобы ее гладили, может улучшить ваши отношения - и убережет вас от укусов или царапин, говорится в исследовании.
Если позволить кошке выбирать, когда она хочет, чтобы ее гладили, это может улучшить ваши отношения, а также убережет вас от укусов или царапин, - говорится в исследовании.
Эксперты по кошачьему поведению из Университета Ноттингем Трент разработали набор руководств по взаимодействию с владельцами домашних животных, которые они назвали «CAT».
Они советуют предоставить своим кошкам выбор и контроль (C), обратить внимание (A) на поведение и язык тела своего питомца и подумать о том, где они прикасаются (T) к своему котенку.
Команда обнаружила, что при соблюдении этих простых правил кошки с меньшей вероятностью будут вести себя агрессивно по отношению к людям, а также будут более ласковыми.
По словам руководителя исследования Лорен Финка, эксперта по кошачьему поведению из Университета Ноттингем Трент, ключ к тому, чтобы ваша кошка чувствовала себя счастливой и комфортно, когда вы вместе, заключается в том, чтобы обеспечить ей контроль над взаимодействиями.
Она объяснила, что для начала лучше поднести свою руку к кошке и позволить ей решить, хочет ли она взаимодействовать - если она захочет, она, скорее всего, будет тереться о вас.
Исследователи объяснили, что владельцы должны позволить своей кошке уйти, если они хотят, и сопротивляться искушению последовать за кошкой или поднять ее, так как это лишает кошку чувства контроля.
Кошки легко возбуждаются ласками. Признаки того, что кошка может захотеть, чтобы вы перестали гладить ее, могут включать в себя то, что она хлопает хвостом, отворачивает голову, поворачивает или сводит уши, трясет головой, облизывает нос, пытается отодвинуться или взъерошивает шерсть на спине.
Другое поведение может включать в себя, если кошка замирает, перестает мурлыкать, перестает тереться о вас, внезапно начинает ухаживать за собой или быстро поворачивает голову к вам.
Продолжение гладить кошку на этом этапе может заставить ее прибегнуть к менее тонким сообщениям о своем дискомфорте, включая царапины, шипение или укусы.
В рамках своего исследования доктор Финка и его коллеги также изучили, где кошки больше всего любят, когда их гладят, - основание ушей, вокруг щек и под подбородком, являющиеся основными положениями ласки.
По словам команды, избегать прикосновения к животику и основанию хвоста кошки, а также соблюдать осторожность при поглаживании их спины, часто бывает разумным, особенно с незнакомыми кошачьими, хотя есть некоторые кошки, которым здесь понравится, когда их гладят.
«Результаты демонстрируют явное предпочтение кошек более« непринужденного »подхода к ласкам, что, в конечном итоге, позволяет им принимать решения по большей части», - сказала д-р Финка.
«Кошки не обязательно отличаются излишней экспрессивностью, когда дело доходит до того, что они говорят о своих чувствах».
«Это часто может вызывать проблемы во время ласки, потому что многие кошки иногда могут чувствовать себя немного некомфортно, но нам не всегда легко уловить это», - заключила она.
Несмотря на то, что каждая кошка обладает удивительно уникальной личностью, у них часто есть фундаментальные общие черты, как показывает это новое исследование '', - сказала Джоанна Пуццо, менеджер по охране кошачьего дома Battersea Dogs & Cats Home.
«Кошки могут быть невероятно хитрыми, выражая свои симпатии и антипатии, и в результате их поведение может быть неправильно понято или полностью проигнорировано».
«Используя эти новые простые, но эффективные правила« Кошки », владельцы смогут лучше понять, что чувствует их кошка, и адаптировать их взаимодействие друг с другом, чтобы обеспечить своему питомцу счастье и расслабление».
Чтобы помочь им уточнить рекомендации по CAT, команда наблюдала за короткими взаимодействиями между участниками-людьми и 100 кошачьими в лондонском питомнике Battersea.
Каждый участник общался с шестью кошками - тремя до обучения правилам CAT, а затем с тремя после.
Исследователи обнаружили, что кошки гораздо реже проявляют признаки дискомфорта или ведут себя агрессивно, когда люди следуют рекомендациям.
Команда отметила, что одни и те же кошки с большей вероятностью демонстрировали дружелюбное поведение по отношению к участникам и казались более комфортными во время взаимодействия, которое происходило после тренировки.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.