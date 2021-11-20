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Умер народный артист Валерий Гаркалин. Об этом 20 ноября сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Ему было 67 лет. Как стало известно, его сердце остановилось в 00.30 в субботу.
Как сообщал "Курьер.Среда", актер находился в больнице в тяжелейшем состоянии. На фоне тяжелого коронавируса у него развился тромбоз и грозила ампутация руки.
8 ноября у актера случился спонтанный пневмоторакс и врачи сделали экстренную операцию на грудной клетке. Его состояние оценивали как критическое.
Валерий Гаркалин попал в больницу в Коммунарке 2 октября с коронавирусом и 25% поражения легких. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Поражение легких увеличилось до 85%. В критическом состоянии пациента перевели его в реанимацию и ввели в кому. Позже подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом.
Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, затем режиссерский факультет ГИТИСа. Служил в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, после был включен в труппу Московского театра им. Пушкина. Звание народного артиста России Гаркалин удостоен в 2008 году.
На его счету несколько блестящих ролей в кино.