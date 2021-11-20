Скончались 43-летняя женщина и еще 15 пациентов от коронавируса за стуки на 20 ноября в Новосибирской области

Последние сведения о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области обнародовал региональный оперативный штаб в субботу.
За прошедшие сутки на 20 ноября в регионе выявили 392 зараженных. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано 78 768 заболевших коронавирусом. В том числе заболевание обнаружили у 8076 детей.
За минувшие сутки в Новосибирской области выписались после выздоровления 139 пациентов, всего - 56 488 человек.
Однако число жертв коронавируса в регионе продолжает расти - за минувшие сутки скончалось 16 человек.
-Это мужчины в возрасте 59, 68, 70, 71, 80 лет и женщины в возрасте 43, 49, 65, 79, 81, 83, 86 лет, две женщины, которым было по 80 лет и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3652 человека, - подтвердили печальную статистику в оперштабе.
В ковидных госпиталях региона с диагнозом и с подозрением на него сейчас лечатся 4023 пациента, среди них 60 детей. Это в два раза больше, чем месяц назад.
В реанимации лежит 381 человек, в том числе 62 тяжелых больных, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких.
В областную статистику входят цифры по коронавирусу Бердска. Как сообщал "Курьер.Среда", за прошедшие сутки в городе выявили 14 новых заболевших, а всего зарегистировано 3018 зараженных коронавирусом бердчан.