В США не признают Путина президентом в случае избрания в 2024 году: Володин посоветовал не лезть в дела России

В Палату представителей конгресса США внесен проект резолюции, подготовленной конгрессменами Стивеном Коэном и Джо Уилсоном. Они предлагают США не признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.
Действия представителей США свидетельствуют о правильности выбранного Россией пути, так считает спикер ГД Вячеслав Володин. По словам парламентария, Россия и сама не вмешивается в процесс выборов в других странах, и не нужно это делать никому другому, так он выразил свое мнение в своем Telegram-канале.
- Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации, - написал спикер Думы.
Володин считает, что проект внесенный в конгресс лишний раз подчеркивает, что в США не хотят, чтобы Россия продолжала оставаться сильной.
В случае принятия конгрессом документа он может носить только рекомендательный характер.