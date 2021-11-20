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В США не признают Путина президентом в случае избрания в 2024 году: Володин посоветовал не лезть в дела России

9:04:5411/20/2021
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То, что в США озаботились несменяемостью власти в РФ означает, что страна на правильном пути и остается сильной, считает спикер Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Фото: ГД

В Палату представителей конгресса США внесен проект резолюции, подготовленной конгрессменами Стивеном Коэном и Джо Уилсоном. Они предлагают США не признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.

Действия представителей США свидетельствуют о правильности выбранного Россией пути, так считает спикер ГД Вячеслав Володин. По словам парламентария, Россия и сама не вмешивается в процесс выборов в других странах, и не нужно это делать никому другому, так он выразил свое мнение в своем Telegram-канале.

- Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации, - написал спикер Думы.

Володин считает, что проект внесенный в конгресс лишний раз подчеркивает, что в США не хотят, чтобы Россия продолжала оставаться сильной.

В случае принятия конгрессом документа он может носить только рекомендательный характер.

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дела Россиипроект резолюциирекомендательный характерВячеслав Володин
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