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Россиянам заплатят почти по 14 000 рублей после нового года

9:50:0011/20/2021
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В 2022 году граждане России смогут получать больше благодаря увеличению некоторых показателей - минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Россияне получат больше после увеличения МРОТ. Фото: Pixabay

В 2022 году россияне смогут получать новые денежные выплаты благодаря увеличению размера важных показателей. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал "Курьер.Среда", российский президент повысил величину прожиточного минимума и размер минимальной оплаты труда. Теперь все выплаты, которые зависят от данных величин, станут больше. Инициативу главы государства поддержали в Госдуме.

Социальные выплаты, в числе которых и пенсия, зависят от прожиточного минимума, который с 2022 года вырастет в среднем до 12 654 рублей. При расчете зарплат россиян используется МРОТ. Он с нового года составит 13 890 рублей. Обе величины вырастут на 8,6% - на размер инфляции.

У работающих россиян прожиточный минимум составит 13 793 рублей, у пенсионеров – 10 882 рубля, у детей - 12 274 рублей.

Поднять показатели на 8,6% вместо планируемых 2,5% дал поручение глава государства. Он отметил, что инфляция выросла настолько, что рост показателей за ней не успевает.

Благодаря увеличенным МРОТ и прожиточному минимуму миллионы россиян будут получать больше. На данные цели из бюджета страны будет направлено 30 миллиардов рублей, заявили в Минтруде.

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