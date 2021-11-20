Второй день подряд в России держится рекорд по смертности от коронавируса, но число зараженных падает на 20 ноября

В России за прошедшие сутки на 20 ноября выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Отмечается, что заболевших обнаружили во всех 85 российских регионах. В пятницу их было меньше - 37 156.
Напомним, что рекорд по суточной заболеваемости зафиксировали 6 ноября, когда выявили 41 335 зараженных. С начала пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 9 294 188 человек.
Лидерами по заболеваемости остаются Москва — 3239, Санкт-Петербург — 2637, Подмосковье — 1885 и Самарская область — 1762. Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области выявили 392 новых случая ковида.
В России второй день подряд регистрируют 1254 смерти пациентов с COVID-19, что является максимальным значением за все время эпидемии, за которую скончалось 262 843 россиянина. В Новосибирской области за последние сутки жертвами ковида стали 16 человек.