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Второй день подряд в России держится рекорд по смертности от коронавируса, но число зараженных падает на 20 ноября

10:12:0311/20/2021
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В России за прошедшие сутки выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1254 пациента с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Скончались 43-летняя женщина и еще 15 пациентов от коронавируса за стуки на 20 ноября в Новосибирской области

Скончались 43-летняя женщина и еще 15 пациентов от коронавируса за стуки на 20 ноября в Новосибирской областиВ Бердске 311 человек больны коронавирусом на 20 ноября: Суточный прирост новых зараженных не снижаетсяЕщё 314 новости

В России за прошедшие сутки на 20 ноября выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Отмечается, что заболевших обнаружили во всех 85 российских регионах. В пятницу их было  меньше - 37 156.

Напомним, что рекорд по суточной заболеваемости зафиксировали 6 ноября, когда выявили 41 335 зараженных. С начала пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 9 294 188 человек.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва — 3239, Санкт-Петербург — 2637, Подмосковье — 1885 и Самарская область — 1762. Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области выявили 392 новых случая ковида.

В России второй день подряд регистрируют 1254 смерти пациентов с COVID-19, что является максимальным значением за все время эпидемии, за которую скончалось 262 843 россиянина. В Новосибирской области за последние сутки жертвами ковида стали 16 человек.

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