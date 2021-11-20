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В Новосибирскую область идет потепление до +1 с сильнейшими снегопадами

10:52:3711/20/2021
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Будущая неделя для жителей региона станет испытанием — предстоят температурные колебания от 0 до -18 градусов.

В понедельник ожидается максимально теплая погода. Фото: Pxfuel

С 22 по 28 ноября в Новосибирской области ожидается очень переменчивая погода.

Температура воздуха устроит качели — от 0 до -18 градусов. При этом в начале недели ожидается потепление до +1 градуса.

В понедельник днем будет максимально теплая погода +1 градус, во вторник прогнозируется 0, а далее будут холодать до -9 градусов в конце недели.

По ночам температура также будет понижаться от -3 градусов во вторник до -14...- 16 в конце недели. При этом с понедельника по воскресенье ежедневно будут обильные снегопады.

По некоторым сервисам погоды в субботу и воскресенье по ночам ожидается -19 градусов.

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