В Новосибирскую область идет потепление до +1 с сильнейшими снегопадами

С 22 по 28 ноября в Новосибирской области ожидается очень переменчивая погода.
Температура воздуха устроит качели — от 0 до -18 градусов. При этом в начале недели ожидается потепление до +1 градуса.
В понедельник днем будет максимально теплая погода +1 градус, во вторник прогнозируется 0, а далее будут холодать до -9 градусов в конце недели.
По ночам температура также будет понижаться от -3 градусов во вторник до -14...- 16 в конце недели. При этом с понедельника по воскресенье ежедневно будут обильные снегопады.
По некоторым сервисам погоды в субботу и воскресенье по ночам ожидается -19 градусов.