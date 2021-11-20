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Причины лишения детских пособий российских семей назвали в Минтруде

11:18:5011/20/2021
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Граждане, выигравшие в лотерею или в тотализаторе, лишатся возможности получать выплаты от государства.

Выигранные деньги - повод для лишения государственных выплат. Фото: PxHere

В России государственные выплаты получить могут граждане, чей доход невелик, но неожиданная прибыль в виде выигрыша в лотерею станет поводом отказа в государственной поддержке.

Поводами для лишения россиян права на получение детских выплат могут стать дивиденды, приобретенные в результате финансовых операций, а также крупный выигрыш в лотерею, в тотализаторах или в букмекерских конторах. Такие условия отмены прописаны в проекте документа Минтруда, уточняющего правила предоставления поддержки россиянам с низкими доходами, сообщает «Комсомольская правда».

Семьи, чей доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума могут получать детские пособия. Если в семью поступит разовая крупная сумма денег, то выплаты на детей прекращаются. Также граждане, которые отправлены под арест или на принудительное лечение останутся без помощи государства. Беременные женщины, признанные недееспособными или объявленные в розыск также останутся без госпособий.

В правилах перечислено имущество, которое не будет учитываться при принятии решений о выплате пособий.

Ранее Владимир Путин предложил поднять размер МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, так как инфляция в стране опережает доходы граждан. Как следствие, за увеличением размеров показателей повысятся пособия и выплаты от государства.

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