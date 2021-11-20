В рубрику "Сообщи свою новость" написал Александр:
-Выражаем благодарность отделению травматологии Бердской ЦГБ, лечащему врачу Тютюннику О.А., завотделением Баталову А.А., а также всем медсестрам и работникам за помощь и лечение Пешкова Данилы.
Слова благодарности адресованы лечащему врачу, завотделением и всему медперсоналу.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Александр:
-Выражаем благодарность отделению травматологии Бердской ЦГБ, лечащему врачу Тютюннику О.А., завотделением Баталову А.А., а также всем медсестрам и работникам за помощь и лечение Пешкова Данилы.
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