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В Бердске толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу на улице: По сообщению из больницы полиция начала расследование

11:43:5511/20/2021,Анастасия Солодкова
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После заявления мамы пострадавшей несовершеннолетней ее направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить тяжесть травм. От этого будет зависеть, какое наказание понесут обидчицы.

Полицейские задержали подозреваемую в нанесении ножевого ранения
Полицейские Бердска оперативно вычислили избивших девочку подростков. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске полицейские расследуют факт нападения на девочку. Как стало известно «Курьер.Среда», вечером 19 ноября мама пострадавшей написала заявление об избиении, прибыв для этого в дежурную часть бердского отдела МВД.

По информации пресс-службы главка МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 15 ноября. Четыре девушки вечером напали на несовершеннолетнюю близ остановки общественного транспорта «18 квартал» на ул. Ленина в Бердске. 16-летнюю жестоко избили, а кроме того, у нее отобрали сотовый телефон.

Как уточнили в региональном управлении МВД, о происшествии сообщили из больницы, куда после побоев обратилась пострадавшая.

- В полицию Бердска из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи девочке 2005 года рождения, получившей телесные повреждения. Сотрудники полиции установили, что травмы подросток получила в ходе конфликта со сверстниками. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказала "Курьер.Среда" в субботу дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

По ее словам, уже удалось установить всех участниц конфликта, которые наносили побои девочке. При этом потерпевшему подростку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить тяжесть причиненного вреда ее здоровью. От этого будет зависеть, какое наказание понесут обидчицы.

- После комплекса необходимых мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавила Ашимова.

Когда факт избиения стал известен полицейским, они связались с мамой потерпевшей девочки, а та уже написала официальное заявление о нападении на дочь, которое имеет серьезные последствия для ее здоровья. Как уточнила дежурный офицер, сотрудники полиции приступили к проверке незамедлительно после информации из больницы.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в бердской школе №3 ученик ударил семиклассника так, что сломал ему лобную кость.

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От редакции

Девочки не менее жестоки, чем мальчики?

Аноним, 20 ноября 2021 11:51:45
В зависимости от увечий и достатка родителей назначить "отступные"...Или первая судимость.
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Удав, 20 ноября 2021 11:56:27
Экспертизу делают после закрытия больничного
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Аноним, 20 ноября 2021 12:46:35
Здесь ст.161.ч.2.п.г. Грабёж совершённый группой лиц с применением насилия не опасного для жизни. Срок от 3 до 7 лет. Всё прекрасно отражено в УК и УПК. В таких случаях дело возбуждается сразу... Или что то в полиции уже изменилось...
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