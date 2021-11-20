В Бердске толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу на улице: По сообщению из больницы полиция начала расследование

В Бердске полицейские расследуют факт нападения на девочку. Как стало известно «Курьер.Среда», вечером 19 ноября мама пострадавшей написала заявление об избиении, прибыв для этого в дежурную часть бердского отдела МВД.
По информации пресс-службы главка МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 15 ноября. Четыре девушки вечером напали на несовершеннолетнюю близ остановки общественного транспорта «18 квартал» на ул. Ленина в Бердске. 16-летнюю жестоко избили, а кроме того, у нее отобрали сотовый телефон.
Как уточнили в региональном управлении МВД, о происшествии сообщили из больницы, куда после побоев обратилась пострадавшая.
- В полицию Бердска из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи девочке 2005 года рождения, получившей телесные повреждения. Сотрудники полиции установили, что травмы подросток получила в ходе конфликта со сверстниками. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказала "Курьер.Среда" в субботу дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
По ее словам, уже удалось установить всех участниц конфликта, которые наносили побои девочке. При этом потерпевшему подростку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить тяжесть причиненного вреда ее здоровью. От этого будет зависеть, какое наказание понесут обидчицы.
- После комплекса необходимых мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавила Ашимова.
Когда факт избиения стал известен полицейским, они связались с мамой потерпевшей девочки, а та уже написала официальное заявление о нападении на дочь, которое имеет серьезные последствия для ее здоровья. Как уточнила дежурный офицер, сотрудники полиции приступили к проверке незамедлительно после информации из больницы.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в бердской школе №3 ученик ударил семиклассника так, что сломал ему лобную кость.