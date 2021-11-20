Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 8 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом

4:45:4011/20/2021
0

Ханука-2021 начнется 28 ноября и продлится до 6 декабря. Этот длительный праздник имеет свои особые традиции.

Ханука является одним из главных еврейских праздников. Фото: Pixabay
Ханука является одним из главных еврейских праздников. Фото: Pixabay

В некоторых культурах есть праздники, которые известны по всему миру. Так, в иудейских традициях существует праздник Ханука, который отмечают не только евреи. Он длится восемь дней, и в 2021 году этот период выпадает на даты с 28 ноября по 6 декабря. Цифра восемь встречается и в других традициях, связанных с Ханукой.

В начале празднования Хануки, которая посвящена победе Добра над Злом, должна гореть одна свеча, и с каждым новым днем поджигается каждая следующая из всех восьми. Ханукия должна быть заполнена полностью к 6 декабря. Свечи поджигают по порядку слева направо, и делается это от пламени специальной свечи, которая называется шамашей. Подсвечник ставят на подоконник, разглашая всем чудо. Свет ханукини рассеивает зло и помогает, таким образом, всем, кто зажигает в эти дни свечи.

Как и во многие другие праздники, в Хануку большое внимание уделяется блюдам. Так как праздник является очень важным для всей иудейской веры, и считается символом победы Добры над Злом, стол должен быть очень пышным и красивым. Однако, есть и традиционные блюда, которые обязательно должны присутствовать на столе.

Основным блюдом считаются картофельные оладьи, которые еще называются латкес. Для приготовления вам понадобится картофель, лук, молотая маца, яйцо, масло, а также соль и перец. Почищенный картофель на 5 минут поместите в холодную воду, затем измельчите его на терке и выдавите лишнюю жидкость. Добавьте туда натертый лук, яйца, мацу, соль, перец и перемешайте. Обжаривайте получившуюся массу в небольших объемах на разогретой сковороде с обеих сторон до хрустящей корочки. После того, как снимете латкес, положите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ханукаеврейские праздникинародные традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы отмечаете Хануку со своими родными и близкими?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как отличить простой кашель от кашля из-за коронавируса? Эксперт рассказал, как их различить
5:30:36 11/20/2021
Как отличить простой кашель от кашля из-за коронавируса? Эксперт рассказал, как их различить
Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 9 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом
4:45:40 11/20/2021
Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 9 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом
Почему Дексаметазон при лечении коронавируса приносит пользу только мужчинам
4:30:53 11/20/2021
Почему Дексаметазон при лечении коронавируса приносит пользу только мужчинам
Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери
4:00:09 11/20/2021
Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери
К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность
3:30:40 11/20/2021
К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность
Нумерология нового 2022 года: что значат «три двойки и ноль». Целое число – «шесть» - есть угроза человечеству
3:00:42 11/20/2021
Нумерология нового 2022 года: что значат «три двойки и ноль». Целое число – «шесть» - есть угроза человечеству
Сколько чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и слабоумия на 30%: исследование
2:30:50 11/20/2021
Сколько чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и слабоумия на 30%: исследование
Важные советы любителям кофе: как избежать инсульта и других проблем со здоровьем?
1:30:11 11/20/2021
Важные советы любителям кофе: как избежать инсульта и других проблем со здоровьем?
Особенности личности женщин по знаку зодиака: главные черты, совместимость, любовь, социальные устремления
1:00:41 11/20/2021
Особенности личности женщин по знаку зодиака: главные черты, совместимость, любовь, социальные устремления
Отчего желтеет язык: все причины и проблемы со здоровьем - от курения до черных волос
12:30:27 11/20/2021
Отчего желтеет язык: все причины и проблемы со здоровьем - от курения до черных волос