Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 8 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом

В некоторых культурах есть праздники, которые известны по всему миру. Так, в иудейских традициях существует праздник Ханука, который отмечают не только евреи. Он длится восемь дней, и в 2021 году этот период выпадает на даты с 28 ноября по 6 декабря. Цифра восемь встречается и в других традициях, связанных с Ханукой.
В начале празднования Хануки, которая посвящена победе Добра над Злом, должна гореть одна свеча, и с каждым новым днем поджигается каждая следующая из всех восьми. Ханукия должна быть заполнена полностью к 6 декабря. Свечи поджигают по порядку слева направо, и делается это от пламени специальной свечи, которая называется шамашей. Подсвечник ставят на подоконник, разглашая всем чудо. Свет ханукини рассеивает зло и помогает, таким образом, всем, кто зажигает в эти дни свечи.
Как и во многие другие праздники, в Хануку большое внимание уделяется блюдам. Так как праздник является очень важным для всей иудейской веры, и считается символом победы Добры над Злом, стол должен быть очень пышным и красивым. Однако, есть и традиционные блюда, которые обязательно должны присутствовать на столе.
Основным блюдом считаются картофельные оладьи, которые еще называются латкес. Для приготовления вам понадобится картофель, лук, молотая маца, яйцо, масло, а также соль и перец. Почищенный картофель на 5 минут поместите в холодную воду, затем измельчите его на терке и выдавите лишнюю жидкость. Добавьте туда натертый лук, яйца, мацу, соль, перец и перемешайте. Обжаривайте получившуюся массу в небольших объемах на разогретой сковороде с обеих сторон до хрустящей корочки. После того, как снимете латкес, положите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.