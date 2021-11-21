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Погода в Бердске 21 ноября 2021: теплый выходной подарит нам природа в воскресенье

11:30:5211/20/2021
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Часто на Михайлов день выпадает первый густой снег, в народе тогда говорят, что сам святой Михаил на белом коне по земле проехал.

Часто на Михайлов день выпадает первый густой снег. Фото: Pixabay.com

21 ноября в Бердске прогнозируется резкое потепление. С утра воздух прогреется до отметок -9, -8 градусов, а к обеду столбики поднимутся до - 7, -6 градусов. Ветер подует южный 4,5 м/с. При относительной влажности воздуха 64%, и умеренном атмосферном давлении 753 мм ртутного столба.

21 ноября отмечается народно-христианский праздник Михайлов день. Обычно в этот день начинался период гуляний. К этому периоду уже завершалась вся сельскохозяйственная деятельность, которая отмечалась песнями и плясками, с хороводами. Целых семь дней длится праздник за накрытыми столами, где обязательно должны быть блюда из мяса, мед, выпечка.

Часто на Михайлов день выпадает первый густой снег, в народе тогда говорят, что сам святой Михаил на белом коне по земле проехал. Но нередко к этому дню после заморозков наступает потепление, в результате чего на дорогах появляется много грязи. Поэтому дату прозвали Михайловской оттепелью или Михайловскими грязями.

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