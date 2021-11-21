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Флаконы с надписью "Оспа" найдены в морозильнике лаборатории Пенсильвании

9:00:2311/20/2021
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Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что флаконы «случайно были обнаружены сотрудником лаборатории», который чистил морозильную камеру.

Флаконы случайно были обнаружены сотрудником лаборатории. Фото: Pixabay.com

Федеральные органы здравоохранения в среду подтвердили обнаружение некоторых замороженных флаконов с надписью «Оспа» в морозильнике на объекте в Пенсильвании, где проводятся исследования вакцины.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что флаконы «случайно были обнаружены сотрудником лаборатории», который чистил морозильную камеру, пишет medicalxpress.com.

«CDC, его партнеры по администрированию и правоохранительные органы расследуют этот вопрос, и содержимое флаконов кажется неповрежденным», - сообщила представитель CDC Белси Гонсалес в электронном письме.

«Сотрудник лаборатории, обнаруживший флаконы, был в перчатках и маске», - написал Гонсалес. «Нет никаких указаний на то, что кто-либо подвергался воздействию небольшого количества замороженных флаконов».

Центр контроля заболеваний не подтвердил, где в Пенсильвании были обнаружены флаконы.

Оспа - это смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы, который поражал мир на протяжении веков и унес жизни почти трети инфицированных. Жертвы страдали палящей лихорадкой и болями в теле, а затем появлялись пятна и волдыри, от которых у выживших оставались ямчатые шрамы.

Соединенные Штаты смогли прекратить плановую вакцинацию детей против этой болезни к началу 1970-х годов и заявили, что последняя естественная вспышка в стране произошла в 1949 году. В 1980 году Всемирная ассамблея здравоохранения объявила оспу искорененной.

Всемирная организация здравоохранения выделила два участка, на которых хранятся запасы вируса натуральной оспы и которые используются для исследований: центр CDC в Атланте и центр в России.

Согласно CDC, исследования оспы в Соединенных Штатах сосредоточены на разработке вакцин, лекарств и диагностических тестов для защиты людей от оспы в случае ее использования в качестве агента биотерроризма.

В июле 2014 года официальные лица заявили, что правительственный ученый, очищающий старую кладовую в исследовательском центре Bethesda, штат Мэриленд, обнаружил стеклянные флаконы шестидесятилетней давности, содержащие лиофилизированные образцы оспы, запакованные и забытые в картонной коробке. Официальные лица назвали это первым открытием в стране неучтенной оспы.

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