Знак в вашей моче, что вы пьете мало воды

Гость-эксперт на подкасте доктора Майкла Мосли Just One Thing объяснил, как моча может сигнализировать о том, пьете ли вы слишком много или слишком мало воды. Подкаст BBC Radio 4 рассмотрел всю противоречивую информацию о питьевой воде и показал, сколько пить.
В серии «Пейте воду» был продемонстрирован простой контрольный знак, позволяющий следить за тем, достаточно ли у вас воды. Приглашенный эксперт эпизода поделился точным количеством посещений туалета, которое указывает на то, что вы пьете нужное количество. Помимо общего состояния здоровья, гидратация имеет много преимуществ, включая улучшение внимания, решение проблем, настроение, состояние кожи и даже потерю веса, пишет express.co.uk.
«Настало время обеда, и я собираюсь сделать только одно, что может повысить мою концентрацию, повысить уровень моей энергии и сохранить здоровье моей кожи. Я пью стакан воды, - начал сериал доктор Мосли.
Он пригласил Стюарта Гэллоуэя, профессора физиологии физических упражнений в Университете Стерлинга, рассказать о том, как избежать обезвоживания.
Профессор объяснил, как узнать, достаточно ли у вас необходимого напитка.
Он сказал: «Я думаю, что, наверное, лучше оценить, есть ли у вас слишком много еды, по тому, сколько раз в течение дня вам нужно выходить на мочу.
«Если вы ходите пять или шесть раз в день или, может быть, до семи раз в день, то вы, вероятно, пьете нужное количество жидкости.
«Если вы ходите всего три или четыре раза в день в туалет, значит, вы, вероятно, недостаточно пьете».
«А если вы ходите более семи или восьми раз в день, значит, вы, вероятно, слишком много пьете», - добавил он.
Таким образом, все, что больше или меньше пяти и семи раз, может быть контрольным признаком того, что вам нужно добавить несколько чашек или убрать.
Сколько воды пить.
Доктор Мосли сказал: «Мы все знаем, насколько важна вода. Но есть много запутанных сообщений о том, сколько вам следует пить.
«Для большинства из нас все, что нам нужно делать, - это пить стакан воды при каждом приеме пищи. Это так просто."
Существуют также европейские рекомендации по питьевой воде, в которых говорится, что около двух литров в день для мужчин и 1,6 литра в день для женщин должно быть правильным количеством.
«Старая идея о том, что мы должны пить восемь стаканов воды в день, возникла в 1945 году в Совете по здоровью и питанию США», - сказал доктор подкаста.
Он добавил: «И это не было основано на каких-либо исследованиях.
«Если вы любите воду, не стесняйтесь, но на самом деле не нужно сходить с ума».
Могу ли я пить что-нибудь еще, кроме воды, чтобы избежать обезвоживания?
Профессор Гэллоуэй сказал: «Мы действительно сравнили разнообразие напитков, которые вы можете употреблять в течение дня.
«В ходе этого исследования мы обнаружили, что если вы выпьете один литр молока, вы сможете дольше удерживать его.
«Это означает, что он имеет более продолжительный увлажняющий эффект, чем многие другие напитки, которые мы исследовали».
Таким образом, другим вариантом может быть молоко, но доктор Мосли предупреждает, что это неправильный выбор, если вы пытаетесь похудеть из-за его высококалорийного профиля.
Когда дело доходит до кофе и чая, хозяин Just One Thing сказал, что эти напитки могут быть непростыми.
«Но хотя первые несколько чашек помогут вам увлажнить. Исследования показывают, что наступает переломный момент, когда эти напитки начинают превращаться в мочегонное средство », - сказал д-р Мосли.
«И вы фактически теряете больше воды, чем получаете», - добавил он.
Гость-эксперт сказал, что кофе становится мочегонным средством, где содержится от 405 до 100 миллиграммов кофеина.
Это эквивалентно четырем или пяти «достаточно крепким» чашкам горячего напитка.