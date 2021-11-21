Постоянная боль в горле мешает есть: как себе помочь?

Задняя часть рта у входа в горло болезненна с одной стороны. Он очень болезненный на ощупь и влияет на то, что я ем. Я прошла множество анализов и попробовала стероидную жидкость для полоскания рта. Что еще я могу сделать?
Миссис Дж. Фармер, по электронной почте.
Ваши симптомы указывают на невралгию языкоглотки, которая вызывает внезапные приступы сильной боли в горле возле миндалин, пишет dailymail.co.uk.
Обычно, как и в вашем случае, поражается только одна сторона горла. Боль может быть острой и длиться всего несколько минут, или у вас может быть постоянная слабая боль.
Симптомы возникают при глотании, кашле, зевании или, у некоторых пациентов, прикосновении к месту боли. Вы говорите, что это влияет на то, что вы едите, и это состояние может привести к потере веса, если пациенты с трудом принимают обычную пищу (из-за боли при глотании).
Языкно-глоточный нерв передает информацию от горла, миндалин, языка и среднего уха к мозгу. Боль, которую вы описываете, возникает, когда этот нерв каким-либо образом раздражается - возможно, из-за давления на него кровеносного сосуда.
Учитывая, что обширные исследования, включая МРТ и стоматологический рентген, не обнаружили никаких проблем (как вы описываете в своем более длинном письме), это кажется наиболее вероятным диагнозом. Я рекомендую попросить вашего терапевта направить вас к неврологу с учетом этого потенциального диагноза.
Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев это состояние можно успешно вылечить с помощью лекарств.
Препарат первого выбора - карбамазепин, который часто назначают при невралгии тройничного нерва, другой форме сильной лицевой боли, также вызванной давлением на нерв. Препарат препятствует передаче болевых сигналов по нерву, но, возможно, его придется принимать в течение длительного времени. Габапентин - препарат, применяемый при эпилепсии и нервной боли - это еще один вариант, который действует аналогичным образом.
Если это не сработает, может быть предложена операция по микрососудистой декомпрессии.
У моих сыновей 45 и 42 лет диагностировали низкий уровень тромбоцитов. Насколько безопасна вакцина против Covid, в частности AstraZeneca? Несколько лет назад моему мужу был поставлен диагноз «низкий уровень железа», но ему сказали, что у него нет анемии. Это связано?
Кэрол Франкленд, Clitheroe, Lancs.
Тромбоциты - это наименьший тип клеток крови и жизненно важный компонент механизма свертывания крови, связывающийся вместе и помогающий заживлению.
Низкий уровень тромбоцитов, как у ваших сыновей, может привести к синякам и кровотечению из десен, носа и кишечника из-за чего-то, казалось бы, такого незначительного, как энергичное использование зубной щетки или сморкания, что у других людей не вызовет проблем.
Количество тромбоцитов ниже нижнего предела нормы (менее 150 000 тромбоцитов на микролитр крови) называется тромбоцитопенией и может привести к спонтанному кровотечению и, как это ни парадоксально, к свертыванию крови.
Состояние может быть вызвано рядом факторов, в том числе лекарствами, такими как пенициллин, нестероидные противовоспалительные средства и ранитидин (используется при язве), такими видами рака, как лейкемия, почечная недостаточность и чрезмерное употребление алкоголя.
Иногда тромбоцитопения возникает не из-за одного из вышеперечисленных триггеров, а является наследственным заболеванием - аутоиммунным заболеванием, при котором тромбоциты по ошибке разрушаются антителами (которые стремятся бороться с чужеродными клетками в организме и отражать болезнь). Скорее всего, так будет и с вашими сыновьями, поскольку в остальном они оба здоровы.
У людей с этим типом унаследованного низкого уровня тромбоцитов риск кровотечения ниже, чем у людей с другими причинами этого состояния, хотя спонтанное кровотечение по-прежнему вызывает беспокойство, поскольку в некоторых случаях оно может вызвать серьезную потерю крови - даже удаление зуба или другую незначительную травму.
В редких случаях развитие тромбоцитопении связывают с вакциной против Covid-19. Однако это очень необычно.
Я полагаю, вас беспокоит то, что укол может еще больше снизить количество тромбоцитов у ваших сыновей. Но в настоящее время врачи советуют, чтобы тромбоцитопения не мешала кому-либо получать вакцину AstraZeneca (в которой наблюдается самый высокий уровень этого редкого побочного эффекта, хотя стоит отметить, что другие вакцины также вызывали кровотечение и свертывание крови).
Подходит ли прививка AstraZeneca вашим сыновьям, стоит обсудить с их специалистом, хотя, учитывая выбор вакцин, доступных в Великобритании, я подозреваю, что советом может быть вакцина Pfizer или Moderna.
Предыдущий уровень железа у вашего мужа, вероятно, не имеет значения, поскольку он не болел анемией.