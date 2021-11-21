От каких напитков могут пожелтеть ваши зубы?

Желтые, окрашенные зубы не всегда зависят от того, насколько хорошо вы чистите зубы - вы можете легко испортить внешний вид своих зубов из-за того, что вы потребляете. Вот четыре напитка, которых следует ИЗБЕГАТЬ, чтобы зубы были здоровыми и белыми.
Вы - то, что вы едите (и пьете), и то же самое относится к вашим зубам . Все, что вы потребляете, проходит через ваш рот и сначала касается ваших зубов, поэтому было бы нелепо предполагать, что жидкая часть вашего рациона не имеет значения. Ищете более здоровую и яркую улыбку? Мы побеседовали с косметическим стоматологом из стоматологической студии Harley Street, доктором Анекой Хайрой, генералом, чтобы узнать, от каких напитков лучше отказаться в миссии по совершенствованию зубов, пишет express.co.uk.
Алкоголь.
Чрезмерное употребление алкоголя вредно не только для ваших органов и общего состояния здоровья, но и особенно для здоровья полости рта.
Независимо от того, выбираете ли вы сильно окрашенный напиток или нет, вы повреждаете зубы и десны, и в результате ваши зубы станут желтыми.
Алкоголь был связан с рядом проблем со здоровьем полости рта, включая рак полости рта, кариес, заболевание десен и эрозию зубов, а употребление слишком большого количества алкоголя также увеличивает шансы случайной травмы или травмы лица из-за более высокого риска падения или участия в Д-р Хайра сказал, что это несчастный случай, когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Дантист-косметолог добавил: «Известно, что высокое употребление алкоголя значительно увеличивает риск заболеваний печени, и это имеет« косвенный »эффект при лечении зубов.
«Некоторые обычно назначаемые лекарства и антибиотики могут использоваться только в более низких дозах теми, у кого есть заболевание печени, что снижает их эффективность».
Если вы пьете крепкие напитки, попробуйте вместо этого добавить в спирт миксеры с низким содержанием сахара.
Когда вы выпили слишком много и делаете это регулярно, ваша рутина гигиены полости рта начинает сбиваться.
Доктор Хайра говорит, что это может быть еще одним объяснением того, почему ваши зубы становятся более желтыми, когда вы часто пьете.
Она сказала: «Это может быть связано с высоким содержанием сахара в алкогольных напитках или при смешивании, а также с пренебрежением режимом гигиены полости рта в состоянии алкогольного опьянения».
Напитки темного цвета.
Напитки темного цвета, алкогольные они или нет, особенно вредны для окрашивания зубов.
Доктор Хайра сказал: «Красное вино, сангрия и подобные алкогольные напитки с глубокими оттенками не только окрашивают ваши зубы в красный цвет, но и могут привести к длительному обесцвечиванию и общей тусклости».
Вам нужно будет сократить их потребление, наряду с чаем и кофе!
Газированные напитки.
Газированные напитки восхитительны и часто считаются более здоровой альтернативой алкоголю, но они по-прежнему вредны для здоровья полости рта.
Доктор Хайра объяснил: «Газированные напитки будут более разрушать эмаль из-за их низкого pH, что вызовет больший эрозионный эффект».
Когда ваша эмаль изнашивается, дентина обнажается больше, и зубы могут стать желтыми.
Могут образоваться трещины и сколы, и вы можете заметить, что края ваших зубов становятся более грубыми, неровными и зазубренными по мере эрозии эмали.
Напитки с высоким содержанием сахара.
Напитки с высоким содержанием сахара, такие как искусственные соки, кабачки и смузи, также снижают pH во рту, вызывая процесс разрушения зубов.
Доктор Хайра сказал: «Бактерии во рту живут за счет сахара, поэтому употребление сладких напитков дает этим бактериям много топлива для развития».
Как и в случае с газированными напитками, чем больше эрозия эмали, тем более желтеют ваши зубы и тем менее здоровыми они становятся.
Как мы можем свести к минимуму повреждение зубов от напитков?
Если вы пьете любой из перечисленных выше напитков, вы можете сделать несколько вещей, чтобы смягчить удар.
Обязательно посещайте стоматолога каждые шесть месяцев для общего осмотра, а гигиениста - каждые три-шесть месяцев по мере необходимости.
Доктор Хайра добавил: «Я рекомендую использовать Sensodyne Repair and Protect или Pronamel, которые помогают нейтрализовать кислоту во рту и могут снизить риск эрозии и разрушения зубов».
Каждый раз, когда вы делаете глоток вредного напитка, например, алкогольного напитка, доктор Хайра рекомендует выпить немного воды.
Она сказала: «Употребление алкоголя приводит к уменьшению слюноотделения, поэтому вместо того, чтобы вымываться естественным путем, бактерии цепляются за эмаль и
увеличивают риск разрушения зубов.
«Попробуйте чередовать алкоголь со стаканом или бутылкой воды, чтобы восполнить эту слюну и поддерживать чистоту рта.
«Вы также можете жевать жевательную резинку без сахара или добавлять мяту на язык между напитками, чтобы еще больше увеличить выработку слюны».