Пациенты с коронавирусом на антидепрессантах на 30% реже умирают в случае заболевания

Ученые отслеживали 85000 добровольцев в течение первого года пандемии. Они выбрали 3401 человека, у которого был Covid во время приема антидепрессантов. Результаты показали, что у них на 28% меньше шансов умереть от этой болезни.
Исследования показывают, что антидепрессанты могут снизить риск смерти от Covid, пишет dailymail.co.uk.
Ученые из США отслеживали состояние здоровья почти 85 000 добровольцев в течение первого года пандемии.
Они отобрали 3 401 человека, которому прописали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), и сравнили их с аналогичными взрослыми.
Результаты показали, что пациенты, принимающие флуоксетин под торговой маркой Prozac и продаваемые всего за 4 фунта за таблетку, на 28% реже умирают от Covid.
Эффект был также заметен среди взрослых, принимавших флувоксамин, продаваемый как Luvox.
Врачи Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проводившие исследование, сказали, что результаты были «обнадеживающими».
Ведущий исследователь доктор Марина Сирота сказала: «Мы не можем сказать, вызывают ли лекарства эти эффекты, но статистический анализ показывает значительную связь.
«В числах есть сила».
Соавтор Томико Оскоци сказал: «Важно найти как можно больше вариантов лечения любого заболевания.
«Определенное лекарство или лечение могут не работать или хорошо переноситься всеми».
«Данные из электронных медицинских карт позволяют нам быстро изучить существующие лекарства, которые можно использовать для лечения Covid или других заболеваний».
СИОЗС, прописываемые миллионам британцев каждый год, работают за счет увеличения количества серотонина в мозге, что улучшает настроение.
Но гормон также участвует в регулировании иммунной системы и может помочь предотвратить ее чрезмерную реакцию и атаку на здоровые клетки, что может быть фатальным.
Другие исследования, посвященные влиянию препаратов на борьбу с Covid, также показали многообещающие результаты.
Результаты последнего исследования опубликованы в JAMA Network Open.
Исследователи прочесали базу данных Cerner Real World Covid о пациентах, которые ранее заразились Covid и получали СИОЗС.
База данных в штате Монтана - одна из крупнейших в мире коллекций анонимных медицинских записей, в которой хранятся данные примерно 500 000 пациентов.
Пациенты, у которых был Covid и принимавшие СИОЗС, были сгруппированы по возрасту, полу и этнической принадлежности - ключевым факторам риска Covid.
Их сравнивали с другими больными Covid, аналогичными по возрасту, полу и этнической принадлежности, но не получавших СИОЗС.
В целом, у пациентов, получавших СИОЗС, риск смерти был на восемь процентов ниже, чем у тех, кто их не принимал.
Это последняя статья, в которой флувоксамин рекламируется как потенциальное средство лечения пациентов с Covid, которое поможет им выздороветь.
Крупное бразильское исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что эта таблетка на треть снижает риск госпитализации из-за болезни.
Тогда исследователи заявили, что это может быть связано с тем, что он также обладает противовоспалительным действием и помогает успокоить иммунную систему.
Они предположили, что его можно развернуть в странах третьего мира, потому что он недорогой и может обеспечить дополнительную защиту.
Как флувоксамин действует при лечении Covid?
Флувоксамин - это препарат, обычно используемый для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и других психических заболеваний путем повышения уровня серотонина в мозге.
Но он также обладает противовоспалительным эффектом, который можно использовать для обуздания тяжелого заболевания, вызванного Covid.
Органы могут быть повреждены, когда иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию Covid, заставляя себя атаковать здоровые ткани, пытаясь бороться с вирусом - процесс, известный как системное воспаление.
Таблетки помогают предотвратить это, активируя белок - рецептор сигма-1 - который не позволяет организму производить химические сообщения, вызывающие воспаление.
Они также помогают предотвратить запуск Covid жестокого иммунного ответа, который отключает основные органы тела, известный как цитокиновый шторм.
Цитокины вырабатываются организмом для борьбы с инфекцией, но слишком большое их количество может привести к смертельному гипервоспалению, которое возникает в худших случаях коронавируса.
Помимо повышения уровня серотонина, флувоксамин может побуждать организм к повышению уровня мелатонина - фермента, который помогает регулировать сон.
Было показано, что мелатонин помогает предотвратить цитокиновый шторм.
Повышение уровня серотонина также может помочь предотвратить слипание тромбоцитов в крови, что является еще одной особенностью тяжелой формы Covid.