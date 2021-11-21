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Самый опасный заключенный Великобритании заключен и умрет в стеклянном ящике под землей

10:00:5611/20/2021
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Признанный непригодным для судебного разбирательства и высланный с рекомендацией никогда не освобождаться, Модсли был заперт в больнице Бродмур, где проживают одни из самых опасных преступников Великобритании.

Роберт Модсли известен как «самый опасный заключенный Великобритании». Фото: Еxpress.co.uk

Серийный убийца, названный «самым опасным заключенным Британии», убивший растлителей малолетних, должен умереть в подземном стеклянном ящике.

68-летний Роберт Модсли считается слишком опасным для общения с заключенными и охранниками в HMP Wakefield в Западном Йоркшире. Поэтому он вместо этого проводит 23 часа в день, запертый в одиночестве в стеклянном ящике под тюрьмой, с бетонной плитой, на которой можно спать, столом и стулом из прессованного картона, а также унитазом и раковиной, прикрученными к полу, пишет express.co.uk.

Это специально сконструированная клетка из пуленепробиваемого стекла размером 5,5 на 4,5 метра, построенная в 1983 году, почти через десять лет после начала его тюремного заключения. Он был заключен в тюрьму за убийство ряда людей, в том числе Джона Фаррелла после того, как он показал ему фотографии детей, над которыми он надругался, и Сални Дарвуда, человека, убившего свою собственную жену в 1970-х годах.

Модсли умолял суд разрешить ему умереть в 2000 году, сообщает Liverpool Echo.

Он написал в письме: «Какой цели служит то, что меня держат взаперти по 23 часа в сутки? Зачем вообще кормить меня и давать мне часовые упражнения в день? Для кого я на самом деле рискую? В результате моего нынешнего лечения и заключения я чувствую, что все, чего я должен ожидать, - это действительно психологический срыв, психическое заболевание и вероятное самоубийство.

«Почему я не могу завести волнистого попугайчика вместо мух, тараканов и пауков, которые у меня сейчас есть. Я обещаю любить его и не есть? Почему у меня в камере нет телевизора, чтобы смотреть на мир и учиться? Почему у меня нет музыкальных кассет и я не могу слушать прекрасную классическую музыку? Если тюремная служба откажет, тогда я прошу простую капсулу с цианидом, которую я охотно приму, и проблема Роберта Джона Модсли может быть легко и быстро решена».

Но Модсли, который в детстве страдал от жестокого обращения со стороны своего отца, убил свою первую жертву, мистера Фаррелла, когда ему был всего 21 год, в начале 70-х годов.

Модсли обратился к сексу, чтобы заработать денег, но убил мистера Фаррелла, своего клиента, в Вуд-Грин на севере Лондона.

Признанный непригодным для судебного разбирательства и высланный с рекомендацией никогда не освобождаться, Модсли был заперт в больнице Бродмур, где проживают одни из самых опасных преступников Великобритании.

Но три года спустя он и его сокамерник Дэвид Чизмен забаррикадировались в комнате со связанным растлителем малолетних Дэвидом Фрэнсисом.

Пара замучила Фрэнсиса до смерти, прежде чем повесить его тело на виду у тюремных охранников.

Обвиненный в непредумышленном убийстве, Модсли был переведен в тюрьму строгого режима Уэйкфилд, где он обнаружил две свои последние жертвы.

29 июля 1978 года в смертельной ярости Модсли впервые задушил и зарезал мистера Дарвуда, 46-летнего парня, который был заключен в тюрьму за убийство своей жены.

Спрятав тело Дарвуда под кроватью, он прокрался в камеру 56-летнего Билла Робертса, который изнасиловал семилетнюю девочку.

Он зарезал Робертса, изрубил ему череп самодельным кинжалом и разбил голову о стену.

В сообщениях во время его убийств утверждалось, что он оставил ложку в черепе своей второй жертвы, у которой отсутствовала часть его мозга, хотя протокол вскрытия позже показал, что эта история была неверной.

После этих двух последних жертв Модсли получил прозвище, которое прижилось: «Ганнибал-каннибал».

Во время своего последнего судебного процесса в 1979 году Модсли утверждал, что думал о своих родителях во время его беспорядков, желая убить их в 1970 году.

Старший брат Роберта Модсли, Пол, однажды сказал: «Я всегда думал:« Там, если бы не благодать Божия, я пойду ... ». Я легко мог стать Бобом.

«Но мне повезло. В итоге я нашел человека, который любил меня и проявлял ко мне привязанность. Кевин, который сейчас живет в Брэдфорде, Западный Йоркшир, был таким же. Мы оба женаты, у нас четверо детей.

«Но для Боба цепь жестокого обращения никогда не была прервана; он подвергался насилию всю свою жизнь».

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