Душевные поздравительные картинки и открытки, нежные слова 21 ноября в День бухгалтера

Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
Желаю точности в подсчётах
И интересных будних дней,
И протекала чтоб работа
На зависть многим веселей!
В делах бухгалтерских быть асом И никогда не унывать, За результат труда прекрасный Побольше премий получать!
Стихи: Поздравок
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