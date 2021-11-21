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Душевные поздравительные картинки и открытки, нежные слова 21 ноября в День бухгалтера

10:15:5911/20/2021
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В России на государственном уровне День бухгалтера официально не установлен. На практике же этот профессиональный праздник ежегодно традиционно отмечается российскими бухгалтерами 21 ноября.

День бухгалтера

Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.

Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!

День бухгалтера

Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.

День бухгалтера

Желаю точности в подсчётах
И интересных будних дней,
И протекала чтоб работа
На зависть многим веселей!

В делах бухгалтерских быть асом И никогда не унывать, За результат труда прекрасный Побольше премий получать!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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