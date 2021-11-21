День бухгалтера в России отмечается 21 ноября: очень красивые и сердечные поздравления в профессиональный праздник

С Днём бухгалтера, удачи!
Пусть карьера вверх идёт,
И горит улыбка ярче,
И везёт из года в год.
Пусть развеются сомнения,
На душе живёт покой,
А любовь и уважение
Не обходят стороной!
Ты лучший бухгалтер на свете,
Прими поздравления эти!
Желаю карьерного взлета,
Пусть радость приносит работа
И ввысь возрастает зарплата,
Чтоб жил роскошно, богато,
Чтоб каждое в жизни мгновение
Дарило тебе наслаждение!
Пусть с первого раза все сходятся сверки,
Отчеты сдаются в свой срок.
Пусть лишние вас не тревожат проверки,
Не будет пустым кошелек.
Пускай на работе вам все удается
И радость приносит она.
Пускай вам страдать никогда не придется,
А жизнь будет счастьем полна.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru