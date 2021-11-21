Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября

Вы умны, корректны, строги,
Вам без строгости нельзя,
Собирать в казну налоги,
Это сложная стезя!
Вас сегодня поздравляем,
С профессиональным днем,
От души вам пожелаем,
Чтоб было все путем!
Чтоб в казну текли налоги,
Словно вешняя река,
И чтоб зарплату прибавляла,
Вам шефа щедрая рука!
У нас в стране законов много —
Мы все должны платить налоги;
Налог с зарплаты, на наследство,
Налог на транспортные средства...
Работа органов важна —
Пусть полнится в стране казна,
Пусть будет профицит в бюджете.
Успехов, счастья и расцвета!
Налоговую службу мы Поздравляем дружно, Удачи, настроения, Побольше вам терпения!
Налоги, отчисления,
В казну все пополнения
Исправно отчисляете,
Бюджет вы пополняете.
Пусть люди уважают,
И пусть не осуждают,
Налоги не скрывают,
Работу не ругают.
Удачи и успехов,
Побольше в жизни смеха,
Пусть спорится работа,
Не будет пусть забот вам.
Стихи: Поздравок
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