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Трогательные слова в День памяти жертв ДТП 21 ноября

3:45:3311/21/2021
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Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП. Каждую минуту во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает двенадцать человек.

День памяти жертв ДТП

ДТП — это страшное слово,
Столько жизней оно унесло!
Ежедневно, снова и снова
Нам авто несут страшное зло!

Будьте крайне всегда осторожны,
Если сесть уж решились за руль,
Время вспять вернуть невозможно:
ДТП несет смерть чаще пуль!

Прошу, будьте всегда аккуратны,
Хоть водитель вы, хоть пешеход!
Жизнь вернуть невозможно обратно,
Береженого Бог бережет!

***

День памяти жертв ДТП —
День скорби, печали, тревоги.
Напомню сегодня тебе —
Внимательней будь на дороге!

Ты на слово просто поверь,
Не стоит лететь, торопиться,
В мир грусти захлопнется дверь,
И жуткой беды не случится.

День памяти жертв ДТП

Для кого-то дорога — движенье вперед, Для кого-то — уж точка в судьбе. Вспоминая погибших людей в ДТП, Мы скорбим об утрате вдвойне.

Эй, водитель, постой, не лихачь, не спеши,
Коль семьею своей дорожишь.
Соблюдай ПДД, может, этим одним
И другому ты жизнь сохранишь.

***

Мы жертв ДТП в этот день вспоминаем,
О тех, кто погиб, мы, конечно, скорбим,
А тем, кто смог выжить, удачи желаем,
Пусть каждый здоров будет и невредим,
Учесть нужно все и ошибки, и слезы,
Чтоб новых аварий нам не допускать,
Пускай ДТП будет меньше на свете,
Мы правила будем всегда соблюдать!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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