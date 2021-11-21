Трогательные слова в День памяти жертв ДТП 21 ноября

ДТП — это страшное слово,
Столько жизней оно унесло!
Ежедневно, снова и снова
Нам авто несут страшное зло!
Будьте крайне всегда осторожны,
Если сесть уж решились за руль,
Время вспять вернуть невозможно:
ДТП несет смерть чаще пуль!
Прошу, будьте всегда аккуратны,
Хоть водитель вы, хоть пешеход!
Жизнь вернуть невозможно обратно,
Береженого Бог бережет!
***
День памяти жертв ДТП —
День скорби, печали, тревоги.
Напомню сегодня тебе —
Внимательней будь на дороге!
Ты на слово просто поверь,
Не стоит лететь, торопиться,
В мир грусти захлопнется дверь,
И жуткой беды не случится.
Для кого-то дорога — движенье вперед, Для кого-то — уж точка в судьбе. Вспоминая погибших людей в ДТП, Мы скорбим об утрате вдвойне.
Эй, водитель, постой, не лихачь, не спеши,
Коль семьею своей дорожишь.
Соблюдай ПДД, может, этим одним
И другому ты жизнь сохранишь.
***
Мы жертв ДТП в этот день вспоминаем,
О тех, кто погиб, мы, конечно, скорбим,
А тем, кто смог выжить, удачи желаем,
Пусть каждый здоров будет и невредим,
Учесть нужно все и ошибки, и слезы,
Чтоб новых аварий нам не допускать,
Пускай ДТП будет меньше на свете,
Мы правила будем всегда соблюдать!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru