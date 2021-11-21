Самые страшные и пугающие черты каждого знака зодиака назвали астрологи

Каким бы добрым, сострадательным и спокойным вы ни были, в вашей личности все же есть что-то, что может кого-то напугать. Нет ни одного хорошего или плохого, и у большинства из нас есть и то, и другое.
Лучше осознавать те части своей личности и черты характера других людей, которые могут пугать. Один из способов лучше понять это - астрология, пишет yourtango.com.
И что самое страшное в каждом знаке зодиака, все зависит от расположения планет и звезд.
Какой знак зодиака самый страшный?
Телец имеет репутацию способного смотреть на вас, стоя на своем. Они не только упрямы, но, когда они злятся , никогда не ждите, что они наклонятся или успокоятся. Они могут не очень часто злиться, но когда они это делают, это происходит с интенсивностью, невидимой в других знаках.
Страшная часть человека проявляется только тогда, когда ему скучно, или когда он чувствует себя подавленным или в ловушке? Страшно ли заставляет их чувствовать себя сильными и устрашающими, или это то, что заставляет их стыдиться или смущаться?
Если вы не подозреваете, что вам страшно, но кто-то плохо на вас реагирует, вы можете рассердиться или обидеться. Но лучше осознавать, что вас пугает, и принимать это, чем делать это полной неожиданностью.
Не всякая черта, которая пугает других, - это плохо. Вы можете быть решительным или импульсивным в своем мнении. Кому-то это может показаться страшным, но вы можете подумать, что это положительная черта.
Самая жуткая вещь о каждом знаке зодиака, которая пугает их
Овен (21 марта - 19 апреля).
Жуткие факты об Овне: Овны страшны из-за своего темперамента и того, что он может появиться из ниоткуда.
Вы должны ходить по яичной скорлупе вокруг Овна, потому что нет возможности подготовиться к гневу. Что еще страшнее, они могут вступать в конфронтацию и высказывать свое мнение, даже если то, что они говорят, кому-то навредит.
Но не только их слова причиняют боль - Овен становится физическим и будет бросать вещи или пробивать стену.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Жуткие факты о Тельцах: Тельцы страшны из-за своего упрямства. Это не новая информация.
Когда Телец упирается в пятки и принимает решение о чем-то, их почти невозможно заставить изменить это.
Вы знаете выражение «отрезать себе нос назло своему лицу»? Ну, это Телец написано повсюду. Они просто не отдадут, даже если это им во вред.
Хотя их упрямство может помочь им в достижении своих целей, это пугает, если вам придется столкнуться с этим лицом к лицу.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Жуткие факты о Близнецах: Причина Geminis страшно потому , что они такие хорошие лжецы .
Некоторые могут приписать это двойственности своей личности и сказать, что двуличность для них естественна, но это не совсем так.
Близнецам не нравится лгать, это просто неизбежное зло. Многим нравится сплетничать и говорить о людях, но они, вероятно, оправдали бы это, сказав, что это больше из-за восхищения мышлением людей, чем из чего-либо злонамеренного.
Рак (21 июня - 22 июля).
Жуткие факты о раке: Раки могут быть пугающими из-за своего собственничества.
Они эмоциональные существа, и иногда страх делает их цепкими и заставляет цепляться за них слишком крепко. Они не хотят задыхаться, но им может быть трудно отпустить - в том числе и в прошлых отношениях.
Чем больше человек, о котором заботится Рак, пытается уйти, тем крепче этот знак зодиака цепляется за него. Пре-разрывы, разрывы и пост-разрывы - чрезвычайно эмоциональные времена для Рака, и они не могут удержаться от чрезмерного давления на своего партнера.
Лев (23 июля - 22 августа).
Жуткие факты о Льве: Львы страшны, когда становятся слишком драматичными.
Если Лев в настроении, они взорвут даже самую простую вещь и интерпретируют это как удар по себе. Все имеет большое значение, и только Лев может остановить что бы то ни было от уничтожения всего, что находится в поле зрения.
Они не скучные, но иногда драмы слишком много. Жизнь - это не театр; не все эмоции нужно усиливать, и не каждое действие является поводом для конфликта.
Дева (23 августа - 22 сентября).
Жуткие факты о Деве: Девы могут пугать своей жаждой совершенства.
Одно дело - возлагать на себя смехотворно высокие ожидания, но когда это касается других людей, это нехорошо.
Поиск недостатков и ошибок в другом человеке и обнаружение их недостатков во многих отношениях - не самое приятное занятие, и это может напугать человека, к которому вы чрезмерно критичны. Быть рядом с кем-то, кто, как вы думаете, судит вас, более чем пугает.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Жуткие факты о Весах: Весы страшны тем, что могут затаить злобу.
У них есть одна сторона, которая очаровательна и гениальна, и другая, где они перечисляют все плохое, что кто-либо когда-либо с ними сделал.
Какими бы сострадательными ни были Весы, они не испытывают особого сочувствия к тому, кто, по их мнению, обидел их. Кто знает, доведут ли Весы до конца свою обиду и попытаются отомстить!
Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Жуткие факты о Скорпионе: Скорпионы страшны в своем увлечении истинным преступлением.
По общему признанию, многие из нас полностью одержимы подкастами о преступлениях, документальными фильмами и телешоу. Но Скорпионы действительно увлекаются этим.
Им нравится посещать места преступлений (не действующих) и придумывать собственные теории. Они блестящие аналитики, когда дело касается преступлений, особенно убийств, и все знают, что, если Скорпион захочет отомстить, они его добьются . Никто не хочет, чтобы истинное криминальное очарование Скорпиона подсказывало им идеи.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Жуткие факты о Стрельцах: непостоянство Стрельцов - вот почему они могут пугать.
В один момент они делают то, что обещали, а в следующий момент они полностью об этом забыли. Им не нравится ничего, что кажется им сковывающим и, к сожалению, иногда включает в себя обязанности.
Стрельцы могут быть безответственными, беспечными, а когда сталкиваются с ними, они набрасываются на них. Им не хватает уверенности, поэтому, если кто-то попытается дать им полезные комментарии, это может быть не очень хорошо воспринято.
Козерог (22 декабря - 19 января).
Жуткие факты о Козероге: Козероги страшны из-за того, насколько они могут быть эмоционально отстраненными.
Одно дело держать эмоции под контролем на работе, а дома - другое дело.
Козероги могут быть чрезвычайно сосредоточены на том, чтобы держать все под контролем, до такой степени, что они закрывают свои чувства и мысленно удаляются из ситуации. Ясно, что они делают это из чувства самосохранения, но с ними трудно общаться, когда они так далеко.
Водолей (20 января - 18 февраля).
Жуткие факты о Водолее: Водолеи могут быть пугающими тем, что наоборот.
Они могут страстно спорить о чем-то, что их совсем не волнует, или вступят в драку, чтобы зарядиться энергией .
Другими словами, Водолей будет мешать, невзирая на последствия, просто потому, что им это весело. Для них это способ выпустить пар, но они, кажется, не понимают, что из-за этого они кажутся придурками.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Жуткие факты о Рыбах: Рыбы пугают своим негативным мышлением.
Бывают моменты, когда Рыбы становятся крайне пессимистичными, особенно когда все идет не так, как они планировали.
Когда они пережили череду разочарований, им может быть сложно смотреть на светлую сторону. Все будет казаться мрачным и несправедливым, пока они не получат откуда-то вдохновение и не смогут увидеть хорошее в этом мире.