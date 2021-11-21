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22 ноября - День психолога в России: Лучистые и добрые поздравления всем психологам в профессиональный праздник

12:17:4911/21/2021
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Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.

День психолога - 22 ноября. Фото: Pixabay.com
День психолога - 22 ноября. Фото: Pixabay.com

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам решить проблемы личного и рабочего характера. Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее. Цель учреждения праздника – показать важность психологического здоровья, важности и необходимость этой профессии. Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.

День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com
День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com

Рады Вас поздравить очень,
Вам здоровья пожелать,
Ведь психолог, между прочим,
Должен очень много знать!

Без психологов на свете,
Очень трудно, люди, жить,
За спокойствием в ответе
Все они должны следить.

За душевным состоянием
И за психику людей...
Отнесёмся с пониманием
Мы к профессии врачей!

В психологии барьеры
Покоришь набором тактик,
Пусть взлетает ввысь карьера,
Как ракета вдаль галактик!

От довольных пациентов Похвала посыпет градом, И купюры, не монеты, Под рукою будут рядом.

И упорство преумножит
Твои важные познанья,
И удача, точно, сможет
Сделать явью все желанья!

День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com
День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com

У психолога не лёгкая работа,
Каждый день всем дать совет.
Чтоб клиент после ухода,
Не наделал много бед.

Всем поможет разобраться,
Личные проблемы разрешить.
Чтобы жизнью наслаждаться,
Нужно с ним поговорить.

Но сегодня мы желаем,
О своей работе позабыть.
С праздником Вас поздравляем,
Нужно и себя тоже любить.

Выходной себе устроить,
Отдохнуть вместе с семьёй,
Свои нервы успокоить,
Окруженными быть добротой.

В чудо Вам желаем верить,
Счастье в дом свой запустить.
Чтоб успех Вас ждал в карьере,
Людям только пользу приносить.

Помогает сохранить, что сердцу дорого,
Знает, как восстановить души покой
Очень важная профессия психолога —
Вас сегодня поздравляем всей страной.

Пожелаем оптимизма и терпения,
Нескончаемой энергии и сил,
Новизны, энтузиазма, вдохновения,
Чтобы в доме мир и лад всегда царил.

Пусть решения будут правильны и взвешены,
Настроение будет радостным всегда.
Пусть клиенты будут все уравновешены,
От проблем не остаётся и следа!

День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com
День психолога - 22 ноября. Фото: Рozdravik.com

Спасибо, Вы наши души исцеляете,
От депрессий нас Вы спасаете,
Всегда стараетесь, с любовью помочь,
Гоня долой, весь страх наш прочь!

Желаем поистине мы Вам добра,
Жизнь, чтоб прекрасной всегда лишь была,
Чтоб Вы в благодарностях, славе купались,
Работой своей от души наслаждались!

Источник: pozdravok.ru

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