22 ноября - День психолога в России: Лучистые и добрые поздравления всем психологам в профессиональный праздник

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам решить проблемы личного и рабочего характера. Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее. Цель учреждения праздника – показать важность психологического здоровья, важности и необходимость этой профессии. Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.
Рады Вас поздравить очень,
Вам здоровья пожелать,
Ведь психолог, между прочим,
Должен очень много знать!
Без психологов на свете,
Очень трудно, люди, жить,
За спокойствием в ответе
Все они должны следить.
За душевным состоянием
И за психику людей...
Отнесёмся с пониманием
Мы к профессии врачей!
В психологии барьеры
Покоришь набором тактик,
Пусть взлетает ввысь карьера,
Как ракета вдаль галактик!
От довольных пациентов Похвала посыпет градом, И купюры, не монеты, Под рукою будут рядом.
И упорство преумножит
Твои важные познанья,
И удача, точно, сможет
Сделать явью все желанья!
У психолога не лёгкая работа,
Каждый день всем дать совет.
Чтоб клиент после ухода,
Не наделал много бед.
Всем поможет разобраться,
Личные проблемы разрешить.
Чтобы жизнью наслаждаться,
Нужно с ним поговорить.
Но сегодня мы желаем,
О своей работе позабыть.
С праздником Вас поздравляем,
Нужно и себя тоже любить.
Выходной себе устроить,
Отдохнуть вместе с семьёй,
Свои нервы успокоить,
Окруженными быть добротой.
В чудо Вам желаем верить,
Счастье в дом свой запустить.
Чтоб успех Вас ждал в карьере,
Людям только пользу приносить.
Помогает сохранить, что сердцу дорого,
Знает, как восстановить души покой
Очень важная профессия психолога —
Вас сегодня поздравляем всей страной.
Пожелаем оптимизма и терпения,
Нескончаемой энергии и сил,
Новизны, энтузиазма, вдохновения,
Чтобы в доме мир и лад всегда царил.
Пусть решения будут правильны и взвешены,
Настроение будет радостным всегда.
Пусть клиенты будут все уравновешены,
От проблем не остаётся и следа!
Спасибо, Вы наши души исцеляете,
От депрессий нас Вы спасаете,
Всегда стараетесь, с любовью помочь,
Гоня долой, весь страх наш прочь!
Желаем поистине мы Вам добра,
Жизнь, чтоб прекрасной всегда лишь была,
Чтоб Вы в благодарностях, славе купались,
Работой своей от души наслаждались!
Источник: pozdravok.ru