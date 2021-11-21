Поздравления с огромной любовью и сердечные открытки на День сыновей 22 ноября

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.
День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.
Подарок Бога, мой сынок,
Улыбок, гордости причина,
Желаю крепко, чтоб ты смог
Достойным вырасти мужчиной.
Чтоб не сдавался никогда
И на своём стоял упрямо,
А в небе яркая звезда
Твой путь хранила постоянно.
Чтоб ты собой доволен стал
И был в друзьях всегда уверен,
И никогда не унывал,
И счастью открыл настежь двери!
***
Я Бога каждый день благодарю За то, что он мне подарил сыночка, Люблю тебя, мой мальчик, так люблю, Сильнее всех на свете, это точно!
Желаю, чтобы ты счастливым был
И все вершины покорил в дороге,
Чтобы на всё тебе хватило сил,
И в жизни дней прекрасных было много!
Поздравим семьи, у которых
Растут мальчишки, сыновья.
Растут защитники отчизны,
А в будущем — отцы, мужья.
Пусть радость вам они приносят,
И огорченья — иногда.
Но пусть голов их не коснется
Лихая черная беда.
Пусть в жизни ждёт их только счастье,
Пусть зло не тронет их души,
Сегодня — славные мальчишки,
А завтра — сильные мужи.
***
Для пап и мам у кого сын растёт,
Для тех, кто жизнь ради него живёт.
И для кого он гордость и опора,
День сыновей для них без спора.
Пусть крепким вырастет сынок, Чтоб был счастливым паренёк. Мужчиной настоящим, джентльменом, Успешным будет пусть спортсменом.
Чтобы родители не знали бед,
И жили много-много долгих лет.
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Судьба от горя Вас хранила.
Дорогой мой, сын любимый,
Поздравляю я тебя,
Будь всегда здоров и весел,
Не сдавайся никогда,
В жизни разное бывает,
Ты запомни, мой сынок,
Мы всегда тебе поможем,
Знай, что ты не одинок!
Источник: pozdravok.ru