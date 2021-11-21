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Каждый житель Бердска потратил на платные услуги свыше 48 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года: Самые дорогие - медицинские и жилищные

8:33:0811/21/2021
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Коммунальные услуги в Новосибирской области оказались ниже средних показателей по России. Меньше всего жители региона потратились на транспортные услуги.

счетчики
В общем объеме затрат на оплату коммунальных услуг ушло 9958 рублей. Фото: Рixabay.com

О рынке платных услуг населению с января по сентябрь 2021 года рассказали "Курьер.Среда" в Новосибирскстате.

По предварительным данным, за этот период жителям Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 133,8 млрд рублей, что на 13,2 % больше, чем в те же месяцы 2020 года.

Новосибирская область занимает 15-е место среди российских регионов и второе в Сибири (после Красноярского края) по объему оказанных платных услуг населению.

-В структуре платных услуг 20,7% приходится на коммуналку, 16,1% – на телекоммуникационные услуги, 12,3% – на транспортные, 12,8% – на медицинские и 9,7% – на жилищные услуги, - сообщили в статистическом ведомстве.

Как уточнили в Новосибирскстате, в среднем каждый житель Новосибирской области, а значит, и Бердска, за 9 месяцев 2021 года потратил на оплату всевозможных услуг 48 031 рубль, что составляет 86,8% к среднероссийскому уровню.

В общем объеме затрат на оплату коммунальных услуг ушло 9958 рублей (86,1%), телекоммуникационных услуг – 7747 рублей (106,8%), медицинских  – 6158 рублей (135%), транспортных  – 5924 рубля (59%), жилищных – 4670 рублей (114%).

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статистикауслугиоплатакоммуналкаМедицина.Новосибирскстат
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