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Магнитная буря 21 ноября 2021: продолжение волнений магнитосферы, начавшихся накануне

10:45:1511/20/2021,София Мальцева
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Включение чистых белков, фруктов, овощей и здоровых жиров помогает регулировать уровень гормонов, в том числе гормонов стресса.

Считается, что во время геомагнитных бурь в организме возникает стресс, который приводит к плохому самочувствию. Фото: Pixabay.com

Когда происходят магнитные возмущения, в человеческом организме снижается выработка мелатонина, отвечающего за иммунную систему и биоритмы человека. Это становится причиной гормонального дисбаланса. Плохо работает сердечно-сосудистая система. Человек испытывает низкое или учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления. Метеопаты могут испытать бессонницу, боли в суставах, мигрени и апатию.

21 ноября ожидается продолжение геомагнитной бури, начавшейся накануне. Первый геоудар начнется в 4 утра по Новосибирску, длительностью шесть часов. После чего наступит небольшой перерыв, и волнения продолжатся с 13.00 до 19.00 вечера.

Как чувствовали себя наши читатели в прошлую бурю?

- В бурю нехватка воздуха, но больно вдыхать полной грудью. Сдавленность со стороны груди и спины.
- Голова болела и тревога.
- Такое чувство, будто не спал всю ночь.
- Голова болеть начинает за два дня до бури.

Считается, что во время геомагнитных бурь в организме возникает стресс, который приводит к плохому самочувствию. Чтобы с ним справиться, следует ввести в рацион употребление цельных, настоящих продуктов. Они восстанавливают баланс и уменьшают воздействие стресса на ваше тело. Исключение алкоголя и рафинированного сахара. Включение чистых белков, фруктов, овощей и здоровых жиров помогает регулировать уровень гормонов, в том числе гормонов стресса. Кишечник и мозг постоянно посылают сигналы друг другу, поэтому, поддерживая вашу микробиоту (бактерии в кишечнике) здоровой, ваш иммунитет значительно улучшится.

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