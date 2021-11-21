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Растительный противовирусный препарат показал эффективность против SARS-CoV-2 Delta

7:00:5311/20/2021
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Борьба с пандемией Covid-19 осложняется постоянным появлением вирулентных вариантов SARS-CoV-2, которые либо более заразны, либо вызывают более тяжелую инфекцию.

Просвечивающая электронная микрофотография частиц вируса SARS-CoV-2, выделенных от пациента. Фото: Мedicalxpress.com

Растительный противовирусный препарат от Covid-19, недавно открытый учеными из Ноттингемского университета, оказался столь же эффективным при лечении всех вариантов вируса SARS-CoV-2, даже высокоинфекционного варианта Дельта.

Борьба с пандемией Covid-19 осложняется постоянным появлением вирулентных вариантов SARS-CoV-2, которые либо более заразны, либо вызывают более тяжелую инфекцию, либо и то, и другое, пишет medicalxpress.com.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Virulence , группа ученых во главе с профессором Кин-Чоу Чангом из Школы ветеринарной медицины и науки при университете обнаружила, что вариант Дельта по сравнению с другими недавними вариантами показал самую высокую способность к размножению. в клетках и в наибольшей степени мог напрямую распространяться на соседние клетки. При коинфекции двумя разными вариантами SARS-CoV-2 вариант Delta также увеличивал количество его партнеров с коинфекцией.

Исследование также показало, что новый природный противовирусный препарат под названием тапсигаргин (TG), недавно открытый той же группой ученых для блокирования других вирусов, включая оригинальный SARS-CoV-2, был столь же эффективен при лечении всех новых SARS- Варианты CoV-2, включая вариант Дельта.

В своих предыдущих исследованиях команда показала, что противовирусное средство растительного происхождения в малых дозах запускает высокоэффективный противовирусный врожденный иммунный ответ широкого спектра действия против трех основных типов респираторных вирусов человека, включая SARS-CoV-2.

В этом последнем исследовании команда намеревалась выяснить, насколько хорошо появляющиеся альфа-, бета- и дельта-варианты SARS-CoV-2 способны размножаться в клетках по отношению друг к другу как единичные вариантные инфекции и коинфекции - где клетки заражены двумя вариантами одновременно. Команда также хотела узнать, насколько эффективны TG при блокировании этих возникающих вариантов.

Из трех вариантов вариант Дельта показал самую высокую способность к размножению в клетках и был наиболее способным распространяться непосредственно на соседние клетки; скорость его усиления через 24 часа заражения была более чем в четыре раза выше, чем у альфа-варианта, и в девять раз больше, чем у бета-варианта.

В случае коинфекций вариант Дельта увеличивал умножение своих партнеров с коинфекцией. Более того, совместное инфицирование с альфа- и дельта- или альфа- и бета-инфекциями дало синергию умножения, когда общий выход нового вируса был больше, чем сумма соответствующих одновариантных инфекций.

Примечательно, что все варианты SARS-CoV-2 были очень чувствительны к лечению ТГ. Одна предварительная доза ТГ до инфицирования эффективно блокировала все одновариантные инфекции и каждую коинфекцию более чем на 95% по сравнению с контролем. Точно так же TG был эффективным в ингибировании каждого варианта во время активной инфекции .

Профессор Кин Чоу Чанг, ведущий автор исследования, говорит, что их «новое исследование дало нам лучшее понимание доминирования варианта Дельта. Даже несмотря на то, что мы показали, что этот вариант, несомненно, является наиболее заразным и способствует производству других вариантов в сопутствующие инфекции, мы рады продемонстрировать, что TG столь же эффективен против них всех ».

«Вместе эти результаты указывают на противовирусный потенциал триглицеридов в качестве постконтактного профилактического и активного терапевтического средства».

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