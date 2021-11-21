Потеря запахов во время коронавируса может стать хронической

Согласно исследованию, опубликованному 18 ноября в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, хроническая обонятельная дисфункция (ХПК) как симптом долгосрочного COVID-19 становится все более серьезной проблемой общественного здравоохранения среди жителей США.
Амиш М. Хан из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и его коллеги изучили масштабы общественного здравоохранения проблемы связи с COVID-19 COD. Количество новых случаев COVID-19 ежедневно оценивалось с использованием общедоступных данных. На основе этой оценки и двух исследований, в которых сообщается, что заболеваемость острой коронарной болезнью COVID-19 составляет 52,7 процента, а показатель выздоровления от болезни составляет 95,3 процента, были созданы оценки совокупной частоты COVID-19 COD, пишет medicalxpress.com.
Исследователи отмечают, что среднее количество ежедневных случаев во время пандемии COVID-19 составляло 68 468. ХПК начал появляться через шесть месяцев после начала пандемии, в августе 2020 года, и совокупное число людей с ХПК в США неуклонно увеличивалось до апреля 2021 года. Начиная с прогнозировалось почти экспоненциальное увеличение наклона кумулятивного числа людей с ХПК. в период с мая 2021 года по август 2021 года. К августу 2021 года количество людей в США, у которых ожидается развитие ХПК, составило 712 268 человек на основе промежуточных оценок, варьирующихся от 170 238 до 1 600 241 человек на основе низких оценок и максимальной оценки соответственно.
«Эти данные указывают на растущую озабоченность общественного здравоохранения, связанную с передозировкой, и срочную потребность в исследованиях, направленных на лечение COVID-19 COD», - пишут авторы.
Один автор раскрыл финансовые связи с компанией, занимающейся данными и аналитикой; второй автор раскрыл связи с медицинской страховой компанией.