Как отличить простой кашель от кашля из-за коронавируса? Эксперт рассказал, как их различить

При распространении различных вирусов, включая грипп и простуду, может быть трудно понять, сигнализирует ли ваш кашель о чем-то более серьезном, например о Covid. Эксперт поделился способами понять, на что может указывать ваш кашель, а также что делать.
У всех трех вирусов есть один общий симптом - кашель. Учитывая, что сезон гриппа продлится до марта, многие могут заболеть этим вирусом. Другие с сентября борются с «самой страшной простудой». Здесь старший фармацевт Medicine Direct предлагает ответ о том, как отличить нормальный кашель от кашля Covid, пишет express.co.uk.
Соня Хан, старший фармацевт в Medicine Direct, объяснила, что лучший способ отличить три вируса - это посмотреть на другие симптомы, которые вы испытываете.
По данным Национальной службы здравоохранения, к симптомам простуды относятся кашель, чихание, боль в горле и головные боли.
Грипп и простуда могут ощущаться очень похоже, но некоторые симптомы частично совпадают. Однако внезапная лихорадка - это симптом, который может помочь отличить их друг от друга, поскольку это типично для гриппа.
Когда дело доходит до Covid , большинство людей страдают по крайней мере от одного из следующих факторов :
Высокая температура.
Новый непрерывный кашель.
Утрата или изменение запаха или вкуса.
А кашель?
Хан сказал: «Может быть трудно отличить кашель от COVID от кашля, связанного с простудой или гриппом.
«Если у вас постоянный сухой кашель, это может быть симптомом COVID.
«Если при кашле выделяется мокрота или вы чувствуете заложенность носа, это, скорее всего, вызвано простудой или гриппом».
Однако это становится непростой задачей, поскольку грипп также может вызывать сухой кашель, как и Covid, - поделился фармацевт.
Она добавила: «Самый разумный и надежный способ узнать, какой у вас кашель, - это пройти тест на COVID.
«Если ваш результат оказался отрицательным, но кашель не проходит, вам следует поговорить со своим врачом».
Кашель - это не только признак вирусов, если он постоянный, он может сигнализировать о более серьезных заболеваниях.
Фармацевт объяснил: «Длительный кашель может быть вызван разными проблемами.
«Самый очевидный из них - астма . Кашель, связанный с астмой, может колебаться в зависимости от времени года, хотя большинству людей с этим заболеванием становится хуже в холодную погоду, когда они находятся на холодном воздухе ».
Еще одно заболевание, характерное для стойкого кашля, - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
«Это воспалительное заболевание легких препятствует правильному поступлению воздуха в легкие», - сказал Хан.
«ХОБЛ может затруднить дыхание, а также вызвать хронический кашель, который может вызывать образование мокроты», - добавила она.
Продолжительный кашель также может быть предупреждающим признаком рака легких , фармацевт говорит, что это особенно касается людей, которые курят или привыкли.
Фармацевт сказал: «Этот тип кашля будет продолжительным и может вызвать кашель с кровью.
«Вы также можете страдать от рецидивирующих инфекций грудной клетки и одышки».
Поговорите со своим терапевтом, если вы боретесь с продолжительным кашлем.