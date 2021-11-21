Грешно ли работать 21 ноября в Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?

21 ноября отмечается особый день в православной церкви — Собор Архангела Михаила и остальных бестелесных и небесных сил, которыми командует Архангел Михаил. Учреждение праздника связано с выбором Лаодикийского собора, который не одобрил поклон ангелам, посчитав его еретическим. День торжества связан со следующим событием: когда устанавливали праздник, ноябрь считался девятым месяцем, а выбрали этот месяц, потому что он означает девять чинов ангелов.
В православии священнослужители называют Архистратига Михаила командиром небесных бестелесных сил, Первым Ангелом, лидером ангельских полков, старшим наставником чинов небесных.
На святых образах Архангел Михаил изображен солдатом с мечом и щитом в руках, а иногда с копьем или ветвью. Он поражает змея ногами. Белое знамя на вершине копья означает неизменную чистоту и верность ангелов своему Господу. А крест, которым заканчивается копье, означает, что любая битва с царством тьмы и зла и победа над ними будут совершены во имя Креста Христова через самоотречение, смирение и терпение.
В народе этот праздник называют Михайлов день. Обычно 21 ноября запрещено рубить топором или резать ножом. В этот день не стоит ссориться и допускать конфликтов. Нельзя спорить и повышать голос. При этом про другие запреты ничего не сказано. Хотя, по традиции, работать в святой праздник не следует, поскольку этот день особо почитается среди христианских праздников, однако если он выпадает на рабочую неделю, то можно просто помолиться с утра и идти на работу.