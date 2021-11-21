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Какой сегодня церковный праздник 21 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5311/20/2021
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В деревнях в этот день начинались гуляния, посвященные завершению сельскохозяйственных работ.

Коли на Михайлов день иней – ожидай больших снегов. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 21 ноября 2021 года

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Народные праздники и приметы

Михайлов день
По народному календарю в этот день празднуется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В деревнях в этот день начинались гуляния, посвященные завершению сельскохозяйственных работ. Работники получали плату за свой труд. Хозяйки готовили праздничные блюда и приглашали гостей. Устраивались народные пляски, пения и пиры.

Также в этот день следили за погодой. Утренний туман предвещал наступление оттепели.

Приметы:

Ясная погода обещает морозную зиму.
Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).
Если лужи замерзли и небольшие водоемы покрыты льдом, то декабрь будет холодным.
Коли на Михайлов день иней – ожидай больших снегов, коли день начинается туманом – быть оттепели.
Туман с утра – к оттепели.

Источник: my-calend.ru

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