Какой сегодня церковный праздник 21 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Православные праздники 21 ноября 2021 года
Народные праздники и приметыМихайлов день
По народному календарю в этот день празднуется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
В деревнях в этот день начинались гуляния, посвященные завершению сельскохозяйственных работ. Работники получали плату за свой труд. Хозяйки готовили праздничные блюда и приглашали гостей. Устраивались народные пляски, пения и пиры.
Также в этот день следили за погодой. Утренний туман предвещал наступление оттепели.
Приметы:Ясная погода обещает морозную зиму.
Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).
Если лужи замерзли и небольшие водоемы покрыты льдом, то декабрь будет холодным.
Коли на Михайлов день иней – ожидай больших снегов, коли день начинается туманом – быть оттепели.
Туман с утра – к оттепели.
Источник: my-calend.ru