Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней

Каждый месяц происходит Новолуние и Полнолуние, в которые необходимо быть осторожнее каждому человеку. Ни для кого не секрет, что Луна и ее энергетика всегда оказывали влияние на человечество. В последний месяц 2021 года это будет особенно актуально 4 декабря, в день Новолуния, а также 19 декабря, в дату Полной Луны.
Стоит отметить, что в следующем месяце не ожидается Лунного затмения, зато будет Солнечное, время которого совпадет с Новолуния. Точное время начала нарастания Луны — 4 декабря, 10 часов 42 минуты, Полнолуния — 19 декабря, 7 часов 35 минут по московскому часовому поясу.
В оба этих дня ожидается повышенное давление от Небесного тела, что изменит ментальное и физическое состояние человека. Считается, что именно в эти фазы Луны люди чаще всего ссорятся, вступают в конфликты, создают и ведутся на провокации, разрывают отношения со своими вторыми половинками, друзьями, родственниками. Помимо этого, согласно статистике, именно в такие даты происходит большее количество преступлений, происшествий, самоубийств и прочих несчастных событий.
Это связано с тем, что в Полнолуние и Новолуние у людей всегда ухудшается настроение, повышается раздражительность, а также появляются беспричинные тоска и отчаяние. Помимо этого, в такие дни страдает и тело человека, потому что обостряются все симптомы хронических заболеваний, ухудшением работы сердечно-сосудистой и центральной нервной систем и обострением всех чувств.
Стоит отметить, что лучше всего не заниматься важными вопросами, связанными с работой, отношениями с людьми, финансами и прочими важными сферами вашей жизни. Ни в коем случае не начинайте новые проекты, не планируйте что-то новое. Также, лучше всего воздержаться от серьезных дорогостоящих покупок.