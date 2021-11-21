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Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней

7:15:3811/20/2021
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В декабре, как и в любой другой месяц, случатся Новолуние и Полнолуние, особенные лунные дни.

Новолуние и Полнолуние случаются ежемесячно практически в одни и те же сроки. Фото: Pixabay
Новолуние и Полнолуние случается ежемесячно практически в одни и те же сроки. Фото: Pixabay

Каждый месяц происходит Новолуние и Полнолуние, в которые необходимо быть осторожнее каждому человеку. Ни для кого не секрет, что Луна и ее энергетика всегда оказывали влияние на человечество. В последний месяц 2021 года это будет особенно актуально 4 декабря, в день Новолуния, а также 19 декабря, в дату Полной Луны.

Стоит отметить, что в следующем месяце не ожидается Лунного затмения, зато будет Солнечное, время которого совпадет с Новолуния. Точное время начала нарастания Луны — 4 декабря, 10 часов 42 минуты, Полнолуния — 19 декабря, 7 часов 35 минут по московскому часовому поясу.

В оба этих дня ожидается повышенное давление от Небесного тела, что изменит ментальное и физическое состояние человека. Считается, что именно в эти фазы Луны люди чаще всего ссорятся, вступают в конфликты, создают и ведутся на провокации, разрывают отношения со своими вторыми половинками, друзьями, родственниками. Помимо этого, согласно статистике, именно в такие даты происходит большее количество преступлений, происшествий, самоубийств и прочих несчастных событий.

Это связано с тем, что в Полнолуние и Новолуние у людей всегда ухудшается настроение, повышается раздражительность, а также появляются беспричинные тоска и отчаяние. Помимо этого, в такие дни страдает и тело человека, потому что обостряются все симптомы хронических заболеваний, ухудшением работы сердечно-сосудистой и центральной нервной систем и обострением всех чувств.

Стоит отметить, что лучше всего не заниматься важными вопросами, связанными с работой, отношениями с людьми, финансами и прочими важными сферами вашей жизни. Ни в коем случае не начинайте новые проекты, не планируйте что-то новое. Также, лучше всего воздержаться от серьезных дорогостоящих покупок.

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