Древняя славянская кукла Берегиня: хозяйка и заступница из отрезков ткани без шитья. Кому следует подарить магическую добрую куклу

Славянская мифология крайне богата божествами. Она не только интересна, но и необычна. Наши предки мастерили своими руками куклы, которые олицетворяли того или иного Бога. Такая игрушка становилась оберегом, талисманом и магнитов для хорошей и светлой энергетики. Особенное место заняла куколка Берегини.
Берегиня — древнеславянская богиня. Считается, что она породила все существующее. У Берегини есть своя яркая свита: всадники в светлой броне, которые становятся символом Солнца. Чаще всего о Берегине вспоминают летом, в ее праздник — 15 июля. В период созревания хлеба в честь богини проводятся ритуалы и заговоры на богатый урожай. Милосердие к людям сделало Берегиню покровителем всего человечества.
В одно время предки сошлись во мнении, что Берегиня не одна. Иными словами, это обилие могущественных и прекрасных девушек, обитающих в различных местах Руси: в лесах, на холмах, на берегу рек, озер и морей. Они жили вдали от людей и воссоединялись с природой. Становились же ими все девушки, которые должны были выйти замуж, но погибали перед свадьбой. В основном они убивали себя из-за измены собственного жениха. Эта грустная и трагическая судьба стала причиной появления прекрасных созданий.
Но что такое кукла Берегини?
Это мощный амулет защиты всей семьи и дома от бед, неудач и всевозможных проблем. Она сочетает в себе две силы: как женскую в виде сарафана, так и мужскую в виде столба. Именно поэтому ее иногда называют Столбушкой. Делали таких куколок из тряпок — любых, что попадались под руку. Тряпочки скручивались в лоскуты и использовались в качестве оформления такой Берегини. Но важно соблюдать ряд правил, чтобы славянская кукла вышла правильной:
1. На кукле нет лица. Она не привязывается к эмоциям, а выполняет свою главную функцию — защита.
2. Можно использовать лен и красную нить.
3. Мастерить куклу можно исключительно в хорошее настроение. Иначе она может получить негативную энергетику и потерять защитные свойства.
4. Считается, что в праздники ее изготавливать нельзя.
5. В момент создания Берегини следует думать о своей семье. Эти мысли помогут создать лучший амулет.