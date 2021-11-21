Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?

Большинство домохозяек ориентируется на Лунный календарь, когда занимается делами по дому. Особенно это актуально сейчас, при переходе к зимнему сезону, когда в каждом доме занимаются заготовками на зиме. Главной заготовкой считается квашеная капуста, требующая особого внимания со стороны того, кто ее готовит.
Наши предки считали, что Луна оказывает прямое влияние на капусту: от Небесного тела зависит, достаточно ли она пропитается, будет ли она хрустящей и не потеряет ли основные вкусовые свойства. В наши дни доказано, что от определенного положения и фазы Луны зависят влажность, давление и другие важные факторы, которые действительно влияют на состояние квашеной капусты. Если вы хотите избежать того, что ваша заготовленная капуста будет испорчена, необходимо ориентироваться на Лунный календарь.
Конечно, основное внимание необходимо уделять рецепту и процессу приготовления, но необходимо обращать внимание и на даты, в которые вы планируете заниматься капустными делами. Самыми неблагоприятными днями в конце текущего месяца станет период с 27 по 28 ноября. Во-первых, Луна будет убывающей и близка к дате Новолуния, во-вторых, она будет находиться в знаке Девы. Помимо этого, обе даты выпадают на выходные: субботу и воскресенье, которые считаются женскими днями.
Что касается последнего месяца 2021 года, то здесь будет не так много неблагоприятных дат для квашения капусты, как это было в предыдущем месяце. Во-первых, неблагоприятные даты придутся на 14-15 числа, которые будут находиться в период нарастающей Луны. Во-вторых, в декабре будет еще две самые неудачные для квашения капусты даты, в которые ни в коем случае нельзя заниматься никакими заготовками: Новолуние и Полнолуние, которые случатся 4 и 19 декабря соответственно.