Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?

8:15:1111/20/2021
0

Астрологи опубликовали Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для квашения капусты на ноябрь и декабрь 2021 года.

Квашеную капусту должна уметь делать любая домохозяйка. Фото: Pixabay
Квашеную капусту должна уметь делать любая домохозяйка. Фото: Pixabay

Большинство домохозяек ориентируется на Лунный календарь, когда занимается делами по дому. Особенно это актуально сейчас, при переходе к зимнему сезону, когда в каждом доме занимаются заготовками на зиме. Главной заготовкой считается квашеная капуста, требующая особого внимания со стороны того, кто ее готовит.

Наши предки считали, что Луна оказывает прямое влияние на капусту: от Небесного тела зависит, достаточно ли она пропитается, будет ли она хрустящей и не потеряет ли основные вкусовые свойства. В наши дни доказано, что от определенного положения и фазы Луны зависят влажность, давление и другие важные факторы, которые действительно влияют на состояние квашеной капусты. Если вы хотите избежать того, что ваша заготовленная капуста будет испорчена, необходимо ориентироваться на Лунный календарь.

Конечно, основное внимание необходимо уделять рецепту и процессу приготовления, но необходимо обращать внимание и на даты, в которые вы планируете заниматься капустными делами. Самыми неблагоприятными днями в конце текущего месяца станет период с 27 по 28 ноября. Во-первых, Луна будет убывающей и близка к дате Новолуния, во-вторых, она будет находиться в знаке Девы. Помимо этого, обе даты выпадают на выходные: субботу и воскресенье, которые считаются женскими днями.

Что касается последнего месяца 2021 года, то здесь будет не так много неблагоприятных дат для квашения капусты, как это было в предыдущем месяце. Во-первых, неблагоприятные даты придутся на 14-15 числа, которые будут находиться в период нарастающей Луны. Во-вторых, в декабре будет еще две самые неудачные для квашения капусты даты, в которые ни в коем случае нельзя заниматься никакими заготовками: Новолуние и Полнолуние, которые случатся 4 и 19 декабря соответственно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
квашеная капустанеблагоприятные датыдекабрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько раз в год вы квасите капусту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?
8:15:11 11/20/2021
Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?
Пациенты с коронавирусом на антидепрессантах на 30% реже умирают в случае заболевания
8:00:49 11/20/2021
Пациенты с коронавирусом на антидепрессантах на 30% реже умирают в случае заболевания
Как мозг учится, когда человек поет?
7:30:52 11/20/2021
Как мозг учится, когда человек поет?
Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней
7:15:38 11/20/2021
Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней
Растительный противовирусный препарат показал эффективность против SARS-CoV-2 Delta
7:00:53 11/20/2021
Растительный противовирусный препарат показал эффективность против SARS-CoV-2 Delta
Таблетки Merck от COVID-19 разрешили для экстренного использования в ЕС до их одобрения
6:30:52 11/20/2021
Таблетки Merck от COVID-19 разрешили для экстренного использования в ЕС до их одобрения
Гороскоп астролога Тианы Атлас на 2022 года для каждого знака Зодиака
6:15:53 11/20/2021
Гороскоп астролога Тианы Атлас на 2022 года для каждого знака Зодиака
Потеря запахов во время коронавируса может стать хронической
6:00:50 11/20/2021
Потеря запахов во время коронавируса может стать хронической
Как отличить простой кашель от кашля из-за коронавируса? Эксперт рассказал, как их различить
5:30:36 11/20/2021
Как отличить простой кашель от кашля из-за коронавируса? Эксперт рассказал, как их различить
Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 8 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом
4:45:40 11/20/2021
Ханука-2021: почему на еврейский праздник зажигают 8 свечей, правила зажигания, сколько дней продлится праздник? Что поставить на стол? Рецепты на день победы Добра над Злом