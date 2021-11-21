Автоблогер Саид Губденский погиб в тройном ДТП в Москве: Он снимал жесткий контент и сам нарушал ПДД

Известный автоблогер Саид Губденский, ехавший за рулем BMW, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
Он имел почти 500 тыс. подписчиков в Instagram. Погибший не был примерным водителем. Как сообщили в столичной прокуратуре, он публиковал видеоролики, где грубо нарушал правила дорожного движения, а 19 ноября он ехал без номеров по полосе для общественного транспорта.
"28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура организовала проверку по факту смертельной аварии.
"Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершившим 20 ноября ДТП на Кутузовском проспекте, что явилось причиной совершения административных правонарушений, и, в конечном итоге, деяния, повлекшего смерть человека", - уточнили в прокуратуре.
На Кутузовском проспекте 20 ноября столкнулись BMW, Volvo и Mercedes. Причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW, водитель которого погиб на месте. В больнице умер его пассажир. По информации РЕН ТВ, пассажиром был президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Погибшие были партнерами по бизнесу. В аварии пострадали еще два человека из Volvo и Mercedes.