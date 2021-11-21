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Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

2:14:3111/21/2021
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На ролике чиновница легла почти обнаженной в снег, изобразила «снежного ангела» и обтерлась снегом. Пользователи оценили ее бесстрашие и сравнили с Волочковой.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила фото на снегу. Фото: Скриншот из видео в Instagram Анны Терешковой


В субботу вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила видео, как обтирается снегом в 20-градусный мороз. При этом чиновница была в одном купальнике.

Эпатажное видео появилось в ее Instagram, и мгновенно стало популярным у пользователей, которые оценили бесстрашие вице-мэра столицы Сибири.

На ролике Терешкова легла почти обнаженной в снег, изобразила «снежного ангела» и обтерлась снегом.

«Это Сибирь! -20», — подписала видео героиня.

Подписчики выразили восхищение Терешковой в эмоциональных комментария под видео:

«Бесстрашная вы, Анна!», «Вы Звезда, Анна Васильевна!», «Вот это сибирячка», «Вирусы не пройдут, а вот видео завируситься может », «На Мальдивы не пускают, хоть так позагорать».

Кто-то сравнил героиню видео с Волочковой, только шпагата не хватает.

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