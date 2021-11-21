Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

В субботу вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила видео, как обтирается снегом в 20-градусный мороз. При этом чиновница была в одном купальнике.
Эпатажное видео появилось в ее Instagram, и мгновенно стало популярным у пользователей, которые оценили бесстрашие вице-мэра столицы Сибири.
На ролике Терешкова легла почти обнаженной в снег, изобразила «снежного ангела» и обтерлась снегом.
«Это Сибирь! -20», — подписала видео героиня.
Подписчики выразили восхищение Терешковой в эмоциональных комментария под видео:
«Бесстрашная вы, Анна!», «Вы Звезда, Анна Васильевна!», «Вот это сибирячка», «Вирусы не пройдут, а вот видео завируситься может », «На Мальдивы не пускают, хоть так позагорать».
Кто-то сравнил героиню видео с Волочковой, только шпагата не хватает.