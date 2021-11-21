Несколько очень строгих запретов 22 ноября на день почтения памяти Святой Матроны: чудеса Святой

В православном христианстве огромное почтение отдается всем Святым. Им молятся в течение всего календарного года, пишут иконы, а также посвящают отдельные дни памяти. Так, 22 ноября будет день почтения памяти Святой Матроны Константинопольской. В эту дату есть несколько строгих запретов для всех верующих.
Так как праздник Святой, в этот день ни в коем случае нельзя допускать конфликтов любого рода. Не ссорьтесь, не ругайтесь, не ведитесь на провокации со стороны окружающих, не обращайте внимания на негатив в свою сторону. Как и в любой другой подобный праздник, делать это строго запрещено. Если возникает какой-либо конфликт, то постарайтесь решить его мирным путем. Особенно это касается взаимоотношений с родными и близкими людьми.
Помимо этого, в этот день необходимо быть особенно добрым, и ни в коем случается нельзя никому отказывать в помощи, не идти на выручку, если это находится в ваших силах, но вы не делаете этого по каким-либо личным причинам. 22 ноября даже существовала православная традиция дарить всем нищим старые вещи, и давать деньги малоимущим, просящим милостыню. Важно понимать, что делать это необходимо искренне и от чистого сердца, а не ради корыстных целей.
Такие запреты связаны с тем, что преподобная Матрона Константинопольская является воплощением того, каким должен быть верующий православный человек. Она помогала всем, кто просил ее об этом. Святая на протяжении всей своей жизни исцеляла людей от болезней и лечила от недугов. Стоит отметить, что еще одним подвигом для веры было то, что она привлекала людей к христианству. Многих она обращала к Христу и отвращала от языческого нечестия.