Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?

2:30:0511/21/2021,София Мальцева
0

Cтрела Архангела находит в любом месте нечисть.

Михаил вместе с ангелами, прославляют Господа и охраняют людей. Фото: Pixabay.com

21 ноября отмечается день Архангела Михаила-одного из самых любимых христианами Ангелов и бесплотных сил. Архангела называют Архистратигом, а также главнокомандующим всех бестелесных сил. Согласно Священному Писанию и Преданию, он неоднократно ходатайствовал за человечество и продолжает служить и защищать веру. Святого Михаила часто призывают для защиты от нападения вражеских сил и от гражданской войны, а также для поражения противников на поле битвы.

По народной традиции Архангел Михаил — это смелый рыцарь, который может одолеть любые темные силы. «Гром гремит — это Архистратиг Михаил начал войну с чертями», а стрела Архангела находит в любом месте нечисть. Святого Михаила в народе считают покровителем охоты. Если в его праздник выпадает снег, то есть поговорка: «Михаил прибыл на белом коне».

Михаил вместе с ангелами, прославляют Господа и охраняют людей. Бог, показывая мудрость, благодать, мощь и величие Своей Святости в управлении и творении наши миром поставил для защиты человечества святых ангелов, а также хранителей для всех. В четвертом веке святой Макарий Великий составил молитву своему ангелу-хранителю, которую каждый может прочесть. Это очень мощная защита каждого верующего, и молитвы к его образу защищают от любой неприятности.


Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвапраздникихристианство.день Архангела Михаила
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ходите в Храм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
2:31:27 11/21/2021
Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
2:30:05 11/21/2021
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
2:14:31 11/21/2021
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
2:00:29 11/21/2021
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября
1:45:26 11/21/2021
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября
Грешно ли работать 21 ноября в Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
1:30:47 11/21/2021
Грешно ли работать 21 ноября в Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
Михайлов день: почему 21 ноября запрещено рубить топором, резать ножом, возбраняется работать и ткать. Как ублажить Архангела Михаила сегодня
1:00:24 11/21/2021
Михайлов день: почему 21 ноября запрещено рубить топором, резать ножом, возбраняется работать и ткать. Как ублажить Архангела Михаила сегодня
БердскПогода в Бердске 21 ноября 2021: теплый выходной подарит нам природа в воскресенье
11:30:52 11/20/2021
Погода в Бердске 21 ноября 2021: теплый выходной подарит нам природа в воскресенье
Самые страшные и пугающие черты каждого знака зодиака назвали астрологи
11:00:36 11/20/2021
Самые страшные и пугающие черты каждого знака зодиака назвали астрологи
От каких напитков могут пожелтеть ваши зубы?
10:30:08 11/20/2021
От каких напитков могут пожелтеть ваши зубы?