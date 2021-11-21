Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?

21 ноября отмечается день Архангела Михаила-одного из самых любимых христианами Ангелов и бесплотных сил. Архангела называют Архистратигом, а также главнокомандующим всех бестелесных сил. Согласно Священному Писанию и Преданию, он неоднократно ходатайствовал за человечество и продолжает служить и защищать веру. Святого Михаила часто призывают для защиты от нападения вражеских сил и от гражданской войны, а также для поражения противников на поле битвы.
По народной традиции Архангел Михаил — это смелый рыцарь, который может одолеть любые темные силы. «Гром гремит — это Архистратиг Михаил начал войну с чертями», а стрела Архангела находит в любом месте нечисть. Святого Михаила в народе считают покровителем охоты. Если в его праздник выпадает снег, то есть поговорка: «Михаил прибыл на белом коне».
Михаил вместе с ангелами, прославляют Господа и охраняют людей. Бог, показывая мудрость, благодать, мощь и величие Своей Святости в управлении и творении наши миром поставил для защиты человечества святых ангелов, а также хранителей для всех. В четвертом веке святой Макарий Великий составил молитву своему ангелу-хранителю, которую каждый может прочесть. Это очень мощная защита каждого верующего, и молитвы к его образу защищают от любой неприятности.