Обязательную вакцинацию для россиян в возрасте 60+ хотят ввести на федеральном уровне

Сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для россиян в возрасте старше 60 лет на федеральном уровне предложил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, пожилые люди входят в группу риска тяжелого протекания болезни в случае заражения.
"Да, конечно, стоило бы, это группа риска", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них - это защитное средство № 1", - цитирует Жемчугова ТАСС.
У людей 60+ хронические заболевания проявляются более остро и открыто, пояснил врач. Пожилым необходимо подобрать оптимальный срок для вакцинации, который бы не пересекался с текущим лечением и обострением заболеваний.
Идею обязательной вакцинации россиян в возрасте 60 лет и старше поддерживают в медицинском сообществе. Однако считают, что для этого нужны специальные методические рекомендации.
"Прежде чем вводить обязательную вакцинацию для этой категории граждан, все-таки было бы целесообразно разработать систему консультирования этих пациентов у узких специалистов и разработать отдельные методические рекомендации по узким специальностям по медотводам, по правилам медотводов, правилам поддерживающей терапии хронических заболеваний и по правилам дополнительных обследований, если они нужны для лиц старше 60 лет", - заявил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.