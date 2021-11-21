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Обязательную вакцинацию для россиян в возрасте 60+ хотят ввести на федеральном уровне

2:44:0411/21/2021
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Пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения заболевания, подчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Эксперт предлагает обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввести на федеральном уровне. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для россиян в возрасте старше 60 лет на федеральном уровне предложил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, пожилые люди входят в группу риска тяжелого протекания болезни в случае заражения.

"Да, конечно, стоило бы, это группа риска", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них - это защитное средство № 1", - цитирует Жемчугова ТАСС.

У людей 60+  хронические заболевания проявляются более остро и открыто, пояснил врач. Пожилым необходимо подобрать оптимальный срок для вакцинации, который бы не пересекался с текущим лечением и обострением заболеваний.

Идею обязательной вакцинации россиян в возрасте 60 лет и старше поддерживают в медицинском сообществе. Однако считают, что для этого нужны специальные методические рекомендации.

"Прежде чем вводить обязательную вакцинацию для этой категории граждан, все-таки было бы целесообразно разработать систему консультирования этих пациентов у узких специалистов и разработать отдельные методические рекомендации по узким специальностям по медотводам, по правилам медотводов, правилам поддерживающей терапии хронических заболеваний и по правилам дополнительных обследований, если они нужны для лиц старше 60 лет", - заявил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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