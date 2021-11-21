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21 ноября – Михайлов день: традиции и приметы на день Архангела Михаила. Почему его любят верующие

3:00:0211/21/2021,София Мальцева
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Праздник отмечают очень широко, поскольку через неделю после него начинается 40-дневный рождественский пост.

Выпекали пироги, в одном из них запекали монету. Фото: Pixabay.com

Михаила Архистратига очень почитают и любят все православные верующие. Считается, что он всегда помогает и передает наши просьбы Господу. Он защищает каждого христианина от темных сил и не дает в обиду перед врагами.

Икона Архистратига Михаила встречаются в каждом православном храме. На них он представлен как Главный Командир Небесных воинств, где он держит меч в одной руке; в другой он часто несет либо щит, ветку оливкового дерева, копье, либо белое знамя. На некоторых иконах Архангел Михаил держит шар в одной руке и посох в другой.

Михаил также изображен на иконах как стоящий на горизонтальном теле и с высоко поднятой левой рукой, держащий маленькое изображение "младенца". Тело представляет человеческое существо в момент его смерти, а изображение "младенца" представляет душу умершего.

В народе отмечается праздник в честь Святого Михаила 21 ноября. Его называют Михайлов день. Праздник отмечают очень широко, поскольку через неделю после него начинается 40-дневный рождественский пост. На Михаила обычно накрывают очень богатый стол. По примете, чем торжественнее будет праздник, тем состоятельнее для хозяев будет следующий год.

Главное блюдо этого праздника – холодец. Обычно его пробовали первыми мужчины. Часто первый кусок доставался самому дорогому гостю, который усаживался в углу у святого образа Михаила.

Заваривали чай из разнотравья, к которому выпекали пироги, в одном из них запекали монету. Если она попадалась девушке, у которой нет жениха, то скоро она найдет свою вторую половинку, женщине это предвещало беременность, а холостому парню – удачу.

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традициипраздникиМихайлов деньдень Архангела Михаила
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