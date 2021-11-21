Сильная молитва Святой Матроне о счастье, исцелении и преодолении отчаяния

22 ноября отмечается день почтения памяти преподобной Матроны Константинопольской, одной из самых известных и почитаемых фигур в православии, которая является примером для всех верующих. Помимо особых традиций, запретов и примет на этот праздник, существует еще и молитва, которую обязательно необходимо прочитать 22 ноября.
Эта молитва помогает попросить Святую о желаемом счастье, которого вы не можете долго достичь, об излечении и исцелении от каких-либо болезней и недугов, которые преследуют вас, а также о преодолении отчаяния и несчастья, которые случилось с вами. Стоит отметить, что все эти молитвы можно читать как за себя, так и за всех родных и близких. Особенно это касается тех, живет с вами в одном доме.
Молитву необходимо читать, если с вами случилось какое-то непредвиденное событие, которое тяжело пережить. Тем не менее, если у вас все в порядке, то лучше все равно прочитать молитву, чтобы получить от Матроны дополнительную защиту от всевозможных бед, которые потенциально могут прийти в ваш дом.
Читать молитву необходимо при зажженной свече и перед иконой. Делать это нужно в тишине, не отвлекаясь на посторонние вещи. Когда вы будете молиться, не пытайтесь осмыслить все прочитанные слова, потому что это нужно делать искреннее и не задумываясь. Можете произносить ее вслух, шепотом или читать про себя. Перед тем, как начать молиться, вам необходимо три раза покреститься и поклониться перед святым ликом. То же самое нужно сделать после прочтения. Если вы все выполнили правильно, то преподобная Матрона точно услышит и поможет вам.