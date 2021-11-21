Особым грехом назвал сожительство людей одного пола патриарх Кирилл

Отношение к однополым бракам у Церкви однозначное — сожительство однополых людей никогда не будет признано браком, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу.
- Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом, — сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".
75-летний юбилей праздновал 20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев). Он - шестнадцатый по счету патриарх РПЦ, был избран Поместным собором в январе 2009 года.
В свой день рождения патриарх Кирилл был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Российский президент Владимир Путин вручает уже пятый по счету орден патриарху, ранее, в 2016 году патриарх Кирилл был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее в Ватикане вопрос об однополых браках также был закрыт — после запросов нескольких священнослужителей было принято решение о запрете благословлять однополые браки. Некоторые католические священники уже практиковали процедур благословления венчания ЛГБТ-пар. Свое решение Ватикан назвал логичным, так как брак - союз мужчины и женщины, создаваемый для продолжения рода.