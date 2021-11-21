Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Особым грехом назвал сожительство людей одного пола патриарх Кирилл

3:34:3111/21/2021
0

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что в РПЦ никогда не признают однополые браки. В свой день рождения патриарх был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Патриарх Кирилл отпраздновал свое 75-летие. Фото: RTVI

Отношение к однополым бракам у Церкви однозначное — сожительство однополых людей никогда не будет признано браком, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу.

- Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом, — сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".

75-летний юбилей праздновал 20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев). Он - шестнадцатый по счету патриарх РПЦ, был избран Поместным собором в январе 2009 года.

В свой день рождения патриарх Кирилл был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Российский президент Владимир Путин вручает уже пятый по счету орден патриарху, ранее, в 2016 году патриарх Кирилл был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее в Ватикане вопрос об однополых браках также был закрыт — после запросов нескольких священнослужителей было принято решение о запрете благословлять однополые браки. Некоторые католические священники уже практиковали процедур благословления венчания ЛГБТ-пар. Свое решение Ватикан назвал логичным, так как брак - союз мужчины и женщины, создаваемый для продолжения рода.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
патриарходнополые бракилгбтРПЦПатриарх Кирилл
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к ЛГБТ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избитый приезжими в вагоне метро сделал предложение выйти замуж своей девушке на самой красивой станции московской подземки
3:10:26 11/21/2021
Избитый приезжими в вагоне метро сделал предложение выйти замуж своей девушке на самой красивой станции московской подземки
21 ноября – Михайлов день: традиции и приметы на день Архангела Михаила. Почему его любят верующие
3:00:02 11/21/2021
21 ноября – Михайлов день: традиции и приметы на день Архангела Михаила. Почему его любят верующие
Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября
2:45:18 11/21/2021
Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября
Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
2:31:27 11/21/2021
Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
2:30:05 11/21/2021
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
2:14:31 11/21/2021
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
2:00:29 11/21/2021
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября
1:45:26 11/21/2021
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября
Грешно ли работать 21 ноября в Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
1:30:47 11/21/2021
Грешно ли работать 21 ноября в Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
Михайлов день: почему 21 ноября запрещено рубить топором, резать ножом, возбраняется работать и ткать. Как ублажить Архангела Михаила сегодня
1:00:24 11/21/2021
Михайлов день: почему 21 ноября запрещено рубить топором, резать ножом, возбраняется работать и ткать. Как ублажить Архангела Михаила сегодня