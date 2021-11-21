Что обязательно сделать каждому в Михайлов день 21 ноября: почему под запретом работа с ножом

21 ноября в православии отмечается церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила и остальных Небесных бесплотных Сил. Прежде всего чтят Святого Михаила, считающегося первым, кто противостоял падшему ангелу Люциферу.
В Древней Руси этот праздник очень почитали, его отмечали весело и сытно. Хозяйки готовили богатый стол, накрывая который, ставили пироги и холодей. Существовала обязательная традиция — класть в пирог монету. Обычно, если она попадалась незамужней девушке, то она вскоре находила себе пару, а если молодому парню, то ему сулили удача. А взрослому мужчине или женщине – достаток в дом.
По народным поверьям в этот день нельзя ругаться и повышать голос, а наоборот нужно прощать и извиняться. Также запрещено тяжело работать, особенно что-то резать или рубить топором. В народе верили, что такое занятие может разозлить архистратига Михаила, из-за чего в семье могут случиться несчастья. Но если дело хорошее, то запрет снимается. Еще в праздник снятся вещие сны. Но, чтобы они сбылись, нельзя их никому рассказывать.
В Михайлов день христиане шли в храм, ставили свечи и молились архистратигу Михаилу. В первую очередь приходили с просьбой ко святому, чтобы она защитил их от врагов и недоброжелателей.
Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших. У него записан жизненный путь каждого человека. А потому в этот день было принято поминать усопших.