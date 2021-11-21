Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обязательно сделать каждому в Михайлов день 21 ноября: почему под запретом работа с ножом

3:30:4811/21/2021,София Мальцева
0

Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших.

В Михайлов день христиане шли в храм. Фото: Pixabay.com

21 ноября в православии отмечается церковный праздник в честь Собора Архистратига Михаила и остальных Небесных бесплотных Сил. Прежде всего чтят Святого Михаила, считающегося первым, кто противостоял падшему ангелу Люциферу.

В Древней Руси этот праздник очень почитали, его отмечали весело и сытно. Хозяйки готовили богатый стол, накрывая который, ставили пироги и холодей. Существовала обязательная традиция — класть в пирог монету. Обычно, если она попадалась незамужней девушке, то она вскоре находила себе пару, а если молодому парню, то ему сулили удача. А взрослому мужчине или женщине – достаток в дом.

По народным поверьям в этот день нельзя ругаться и повышать голос, а наоборот нужно прощать и извиняться. Также запрещено тяжело работать, особенно что-то резать или рубить топором. В народе верили, что такое занятие может разозлить архистратига Михаила, из-за чего в семье могут случиться несчастья. Но если дело хорошее, то запрет снимается. Еще в праздник снятся вещие сны. Но, чтобы они сбылись, нельзя их никому рассказывать.

В Михайлов день христиане шли в храм, ставили свечи и молились архистратигу Михаилу. В первую очередь приходили с просьбой ко святому, чтобы она защитил их от врагов и недоброжелателей.

Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших. У него записан жизненный путь каждого человека. А потому в этот день было принято поминать усопших.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день Архангела МихаилаСвятой Михаил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Особым грехом назвал сожительство людей одного пола патриарх Кирилл
3:34:31 11/21/2021
Особым грехом назвал сожительство людей одного пола патриарх Кирилл
Что обязательно сделать каждому в Михайлов день 21 ноября: почему под запретом работа с ножом
3:30:48 11/21/2021
Что обязательно сделать каждому в Михайлов день 21 ноября: почему под запретом работа с ножом
Избитый приезжими в вагоне метро сделал предложение выйти замуж своей девушке на самой красивой станции московской подземки
3:10:26 11/21/2021
Избитый приезжими в вагоне метро сделал предложение выйти замуж своей девушке на самой красивой станции московской подземки
21 ноября – Михайлов день: традиции и приметы на день Архангела Михаила. Почему его любят верующие
3:00:02 11/21/2021
21 ноября – Михайлов день: традиции и приметы на день Архангела Михаила. Почему его любят верующие
Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября
2:45:18 11/21/2021
Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября
Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
2:31:27 11/21/2021
Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
2:30:05 11/21/2021
Как каждый может вернуть из ада усопшего 21 ноября: какую самую главную молитву читать Архангелу Михаилу?
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
2:14:31 11/21/2021
Эпатажное видео на снегу в купальнике в -20 градусов выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
2:00:29 11/21/2021
Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября
1:45:26 11/21/2021
Дорогим налоговикам самые красивые картинки для поздравления в День работника налоговых органов РФ 21 ноября